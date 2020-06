L'Ile-de-France risque de dépasser le million de chômeurs, selon Valérie Pécresse

Il y aura «300.000 chômeurs de plus en Île-de-France d'ici la fin de l'année» à cause de la crise du coronavirus, a indiqué ce dimanche 21 juin la présidente de la région, Valérie Pécresse.

«Les estimations, c'est 300.000 chômeurs de plus en Île-de-France d'ici à la fin de l'année. Ca veut dire qu'en l'Île-de-France, on risque de dépasser le million de chômeurs, ce sera un triste record historique», a déclaré Valérie Pécresse (Libres!, ex-LR) au micro du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

«La crise économique sera très dure, particulièrement en Île-de-France. Nous avons du tourisme, nous avons des industries qui sont particulièrement touchées: l'aéronautique, l'automobile. Nous avons la culture, l'événementiel», a ajouté la présidente de la région qui craint qu'une deuxième vague de l'épidémie mette «vraiment l'économie de la France au tapis».

La crise du Covid-19 est «un tsunami qui remporte tout sur son passage» et entraîne, pour l'Ile-de-France, une dette de «1 milliard d'euros de dette», à cause de la perte de recettes et l'augmentation des dépenses, a-t-elle encore dit.

Sur l'ensemble de la France, l'Unédic, qui gère le régime d'assurance-chômage, anticipe la destruction de 900.000 emplois fin 2020 par rapport au 4e trimestre 2019, ce qui entraînerait l'indemnisation de 630.000 demandeurs d'emplois supplémentaires.