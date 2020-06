Coronavirus : une deuxième école de Paris fermée

Après un premier établissement la veille dans le 12e, c'est au tour de l'école Saint-Merri, dans le 4e arrondissement, d'être fermée ce mercredi 24 juin après la détection d'un cas de coronavirus.

L'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a décidé de fermer l'école Saint-Merri jusqu'au 7 juillet, a indiqué la mairie du 4e arrondissement sur Twitter :

Sur décision de @ARS_IDF l’école St-Merri - Renard est fermée jusqu’au 7 juillet.





Toutefois, le bureau de vote qui se tient au sein même de l’école sera ouvert, après désinfection, ce dimanche 28 juin pour assurer la tenue du second tour des élections municipales. https://t.co/l9oFfupTEi — Mairie du 4e (@Mairiedu4e) June 24, 2020

Une mesure «de précaution» pris à la suite de la détection d'un cas de Covid-19 chez un enseignant, selon Le Parisien. Le personnel et les enfants ont été mis à l'isolement pendant deux semaines, et une partie des jeunes sera testée.

Le maire du 4e arrondissement, Ariel Weil, déplore ainsi «un coup très dur pour élèves et parents, et pour les personnels et enseignants tant mobilisés pour accueillir tous les enfant» :

Un coup très dur pour élèves & parents, et pour les personnels & enseignants tant mobilisés pour accueillir tous les enfants. J’ai demandé à l’@ARS_IDF de leur donner dès demain toutes les explications.



le bureau de vote de l’école ouvre bien dimanche, après mesures sanitaires https://t.co/LzaxK1ImSF — Ariel Weil (@ArielWeilT) June 24, 2020

La veille, mardi 24 juin, on apprenait la fermeture d'une autre école de Paris en raison du coronavirus, l'école élémentaire située au 8, avenue Lamoricière (12e). Un enfant et un enseignant avaient été testés positifs à quelques jours d'écarts. C'était la première fois qu'une telle mesure était prise depuis la réouverture des établissements dans la capitale, le 14 mai.

