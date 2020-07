Voici pourquoi le covid-19 provoque parfois une perte d’odorat

Parmi les nombreux symptômes du Covid-19, la perte de l'odorat est un des plus généralement observés. Mais cette anosmie est longtemps restée inexpliquée.

Depuis le début de l'épidémie, les professionnels de santé et les chercheurs sont d'accord pour dire que cette affection ne prend pas la même forme que lors des autres infections respiratoires. Les patients touchés assurent en effet que, s'ils ne sentent plus les odeurs, ils n'ont pas pour autant le nez bouché.

Comme l'explique le site The Conversation, l'explication est à chercher au niveau de la fente olfactive. Des scanners effectués chez les patients concernés ont montré que cette partie du nez, responsable de la perception des odeurs, était obstruée par un gonflement des tissus mous et par l’apparition de mucus.

Ce «syndrome de la fente olfactive» serait, selon les scientifiques, provoqué par un œdème au niveau des cellules «sustentaculaires», qui assurent un support structurel aux neurones olfactifs. Ces derniers ne sont donc pas détruits par le covid-19, mais simplement «anesthésiés».

Reste à savoir pourquoi l'odorat ne revient pas toujours immédiatement une fois la maladie partie. Pour les chercheurs, cela pourrait être une conséquence de ce «syndrome de la fente olfactive». En effet, l'œdème est une inflammation provoquée par le corps lui-même pour lutter contre l'infection.

Or cette inflammation produit des substances chimiques qui vont détruire leurs cibles, mais peuvent également endommager la zone autour. Et donc les neurones olfactifs. Ces dommages collatéraux entraîneraient donc une «convalescence» plus ou moins longue de l'odorat.

Retrouvez toute l'actualité du coronavirus ICI