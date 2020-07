Sécurité routière : de quelle région viennent les conducteurs les plus dangereux ?

C'est bien connu, les conducteurs pensent toujours faire mieux que leurs voisins. Surtout s'ils viennent d'une autre région. Et force est de constater que tous les Français ne se comportent pas de la même manière au volant.

Selon le baromètre annuel de la Conduite responsable, dévoilé ce 1er juillet par Vinci autoroute, une région possède la palme des comportement dangereux sur la route. Sans surprise, diront certains, il s'agit de l'Ile-de-France.

En effet, les habitants de la région la plus peuplée sont ceux qui disent le plus téléphoner en conduisant (57 % contre 48 % pour la moyenne nationale), paramétrer leur GPS (52 % contre 41 %) ou encore envoyer et lire des sms ou des mails (36 % contre 27 %).

Ils sont également les champions du klaxon (67 %) et de l'injure en direction des autres conducteurs (81 %), et sont ceux qui hésitent le moins avant de descendre de leur véhicule pour s'expliquer (26 %).

Les automobilistes franciliens se déclarent en outre beaucoup plus que la moyenne (24 % contre 20 %) être au volant plus «nerveux, impulsif ou agressif» que dans la vie quotidienne.

