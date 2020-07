Claire Chazal : que devient l'ex-star du JT de TF1 pressentie comme ministre de la Culture ?

Alors que le remaniement ministériel devrait être annoncé d’ici à mercredi, le nom de Claire Chazal est évoqué pour reprendre les commandes du ministère de la Culture, en cas de départ de Franck Riester. Mais que devient l’ex-présentatrice star du JT de TF1 ?

La journaliste de 63 ans serait en lice avec une grande figure de la musique électro. «Jean-Michel Jarre et Claire Chazal sont candidats pour le poste de ministre de la Culture, qui pourrait être intégré à un grand ministère Education, Jeunesse, Sports et Recherche sous la responsabilité de Jean-Michel Blanquer», peut-on lire dans un article du magazine «Challenges», paru ce jeudi. Une information qui vient s'ajouter aux révélations du «Canard Enchaîné» selon lesquelles la présentatrice aurait demandé l’aide de son ami Marc-Olivier Fogiel, un proche de la Première dame Brigitte Macron, pour qu’il booste sa candidature à la rue de Valois. Alors info ou intox ?

Le 13 septembre 2015, Claire Chazal présentait son dernier journal télévisé qui venait clôturer vingt-quatre ans de collaboration avec TF1, et fut suivi par plus de dix millions de téléspectateurs. Un départ qui a fait grand bruit. Celle qui était l’une des grandes figures de la chaîne avec le journaliste Patrick Poivre d’Arvor – père de son fils, François – a été évincée, remplacée par Anne-Claire Coudray. Même blondeur, même professionnalisme… mais des années en moins. Depuis, Claire Chazal, en femme libre et déterminée, s’est reconvertie en défenseuse de la culture. Son nouveau cheval de bataille après des années à commenter l’actualité politique et à assurer les soirées électorales.

Des hommes politiques aux artistes

A partir de janvier 2016, cette passionnée de danse classique a assuré la présentation du magazine culturel «Entrée libre», du lundi au vendredi, sur France 5, adoptant un style détendu et proche du public. Un pied de nez à tous ceux qui imaginaient qu’elle ne se relèverait pas après son départ brutal de TF1. En 2018, ce rendez-vous est remplacé par «Passage des arts», un magazine quotidien dont elle conserve les rênes et pendant lequel elle donne la parole à des artistes, des créateurs et des intellectuels. Toujours sur le service public, Claire Chazal, qui collabore par ailleurs au mensuel littéraire «Lire», anime «Soyons Claire» sur Franceinfo.

Véritable touche-à-tout, Claire Chazal mène d’autres projets en parallèle. Dès 2006, et pendant plus de douze ans, elle a animé l’émission culturelle «L’interview de Claire Chazal» sur Radio Classique. En 2018, elle a dévoilé ses souvenirs, ainsi que ses joies et ses peines, dans le livre intime «Puisque tout passe – Fragments de vie» (éd. Grasset). Si elle a également accepté d’apparaître dans des séries et des films pour jouer la plupart du temps son propre rôle, celle qui a partagée la vie de l’ex-directeur général adjoint de TF1 Xavier Couture, du comédien Philippe Torreton et du mannequin Arnaud Lemaire, a osé monter sur les planches. Elle se glisse en effet en 2018 dans le costume du narrateur dans l’adaptation en comédie musicale du conte «Peau d’âne», au théâtre Marigny, réorchestrée par le compositeur Michel Legrand.

Claire Chazal possède donc de nombreux atouts. Autant de qualités qui pourraient faire basculer les suffrages en sa faveur. Reste à savoir si la journaliste acceptera la proposition et de rejoindre le gouvernement. En 2018, elle aurait refusé de succéder à Françoise Nyssen au poste de ministre de la Culture. Quelques mois avant l’annonce du remaniement qui s'est effectué en octobre, la présentatrice s’était confiée au «Figaro». «C’est une rumeur sans fondement mais effectivement, cela aurait pu m’intéresser», avait lancé celle qui n’a jamais caché son attrait pour la politique.

