Consultation sur l'hôpital de demain : voici les 22 idées plébiscitées par les citoyens

«Comment améliorer l'hôpital de demain et sa place dans le système de santé ?» C'est à cette question essentielle que les citoyens ont été invités à répondre, à l'occasion d'une grande consultation lancée par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur la plate-forme Make.org, dont CNEWS était partenaire, qui s'est achevée le 24 juin dernier. Après analyse des 4.000 propositions énoncées et des 520.000 votes, il en ressort 22 idées plébiscitées par les quelque 70.000 participants.

La plus largement partagée, représentant 30 % des propositions plébiscitées, est la revalorisation des salaires des personnels soignants à l'hôpital, en particulier des infirmiers, aides-soignants et internes. Une revendication de longue date des soignants, qui ont été en partie entendus, puisque le projet d'accord du Ségur de la santé, conclu dans la nuit de mercredi à jeudi, prévoit une hausse minimum de la rémunération de l'ensemble du personnel hospitalier du secteur public, hors médecins, de 180 euros mensuels net.

Deuxième idée la plus plébiscitée par les participants à la consultation - dans lesquels les femmes et les plus de 55 ans sont légèrement surreprésentés -, l'augmentation des effectifs et des moyens matériels à l'hôpital (14 %). Là aussi, le Ségur de la santé a déjà répondu partiellement à cette demande, en prévoyant l'embauche de 15.000 personnes dans les établissements publics. Du côté du financement de davantage de lits, figurant également dans les propositions préférées des citoyens, rien n'a en revanche été décidé, alors que près de 4.200 lits ont été supprimés en 2018 selon la Drees, le service statistique des ministères sociaux.

Après ces deux idées centrées sur les moyens et les conditions de travail, la troisième idée favorite des participants concerne tout autre chose : les politiques de santé. Les participants souhaitent que l'hôpital sorte des logiques de rentabilité financière (13 % des propositions plébiscitées). Plus précisément, ils proposent la fin de la tarification à l'activité (T2A), le très critiqué mode de financement unique des établissements de santé depuis 2004, «perçu comme l’incarnation d’une gestion purement économique de l’hôpital», pour la remplacer «par des objectifs de qualité de soins et de bien-être des soignants».

Désengorgement des urgences et réforme de la gouvernance des hôpitaux

Parmi les autres thèmes qui ressortent de cette consultation figurent l'offre de soins et la gouvernance et l'administration des hôpitaux. Concernant le premier, deux idées principales sont mises en avant par les 68.824 participants de la consultation : le désengorgement des urgences (7 %) et le développement d'une offre de soins de proximité (5 %). Deux idées également ressortent du second thème. D'une part, la nécessité de repenser la gouvernance des hôpitaux (7 %), en prenant davantage en compte les réalités de terrain dans les processus de décision, en donnant un pouvoir de décision plus grand aux équipes de soignants ou encore en questionnant la place et la formation des directeurs et directrices d'hôpitaux. D'autre part, la diminution de la charge administrative des soignants (4 %).

La plate-forme de mobilisation citoyenne Make.org, sur laquelle s'est déroulée la consultation, a par ailleurs listé plusieurs idées «controversées», recueillant autant d'adhésion forte que de net rejet. On y trouve par exemple la valorisation des médecines alternatives, l'obligation pour les médecins de s'installer à la campagne, dans les déserts médicaux, après leurs études, l'autorisation du suicide assisté ou encore la nationalisation de l'ensemble du secteur de la santé, y compris les cliniques privées et les laboratoires pharmaceutiques.

D'autres propositions ont suscité un fort rejet auprès des participants. En voici quelques-unes : «Il faut augmenter le temps de travail des soignants pour augmenter les salaires», «Il faut que les syndicats de tous bords ne viennent pas parasiter le débat», ou encore «Il faut laisser à l'hôpital public les pathologies très lourdes ou très rares et le reste dans le privé».

Désormais, les résultats de cette consultation, dont la participation a été 2 à 3 fois supérieure aux autres consultations menées par Make.org, vont nourrir l'avis que le CESE, troisième assemblée constitutionnelle de la République, après l'Assemblée et le Sénat, doit rendre dans les prochains mois au gouvernement, intitulé «L'hôpital au service du droit à la santé». Le vote du texte en séance plénière du CESE, dont la réforme pour en faire le «carrefour des consultations publiques» a été adoptée en Conseil des ministres mardi, est prévu le 13 octobre prochain.

