In petto : que signifie l'expression employée par Emmanuel Macron ?

Quand un mot prend presque plus d'importance qu'une réponse. Interviewé ce 14 juillet sur l'actualité politique et sanitaire dans le pays, Emmanuel Macron a utilisé une expression peu commune dans la vie de tous les jours, pour ne pas dire désuète : «in petto».

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir ces mots prononcés. Dès la deuxième question, portant sur la «détestation» à laquelle le président de la République fait face depuis le début de son quinquennat, il répond : «les critiques, même si in petto je peux considérer qu'elles sont injustes, elles font partie du jeu démocratique». L'expression provient de l'italien, et signifie «à part soi; dans son for intérieur» selon la définition du Larousse.

À l'origine, ces mots étaient utilisés dans le christianisme, lorsqu'une nomination d'un cardinal avait été validé par le pape, sans pour autant être rendue publique. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait déjà utilisé ce terme dans une situation semblable, concernant la nomination de son Premier ministre. Interrogé sur Europe 1 en mai 2017 pour savoir s'il avait arrêté son choix, il avait répondu : «In petto».

Inutile de dire que cette expression a été particulièrement repérée sur les réseaux sociaux, quitte à faire oublier la réponse elle-même. «Il m'aura au moins appris une expression, "in petto", je suis allée voir la définition car je ne la connaissais pas», écrit une internaute. «In petto est le nouveau poudre de perlimpinpin», publie un autre, rappelant une autre expression utilisée par Emmanuel Macron. D'autres regrettent en revanche l'emploi volontaire d'un vocabulaire soulignant un côté hautain du chef d'Etat, ce qui lui est souvent reproché. Moqueurs, certains utilisateurs de Twitter assurent qu'il y a désormais suffisamment d'expressions pour lancer un bingo lors de sa prochaine apparition publique. De quoi pimenter les interviews politiques.

Il m’aura au moins appris une expression, « in petto », je suis allée voir la définition car je ne la connaissais pas — CécileG (@Ceciledu91) July 14, 2020