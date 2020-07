Port du masque obligatoire : pourquoi attendre le 1er août ?

Deux semaines qui interpellent. Lors de son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron a proposé de rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics clos à compter du 1er août prochain. Un délai qui suscite quelques incompréhensions.

Car comme l'a reconnu le président de la République lui-même, l'épidémie de coronavirus «repart un peu» en France.

Et, à l'étranger, les nouvelles ne sont pas non plus des plus réjouissantes, certains Etats reconfinant une partie de leur population, parfois massivement comme en Inde où, à partir de jeudi 16 juillet, les 125 millions d'habitants de l'Etat de Bihar (nord) seront priés de rester chez eux.

s'approprier «une nouvelle doctrine» et temps logistique

Dans ce contexte, si l'épidémie repart, pourquoi attendre deux semaines pour rendre obligatoire le port du masque dans tous les lieux fermés accueillant du public ?

«Il y a plusieurs raisons à cela», a répondu, ce mercredi 15 juillet, Olivier Véran interrogé par la presse, lors d'un déplacement à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne).

«D’abord nous faisons confiance à l’esprit de responsabilité des Français. Et dès lors que nous disons aux Français que le port du masque est nécessaire, qu’il est indispensable en milieu fermé, les Français vont être extrêmement nombreux à l’appliquer», a estimé le ministre.

«Il faut du temps pour s’approprier une nouvelle doctrine, et donc, le rendre obligatoire dans un certain délai permet cette période d’appropriation [...] Il y a ensuite tout le travail de logistique. D’où viennent les masques ? Comment s’assurer que les Français en disposent ? Nous devons pouvoir répondre à ces questions, et cela nécessite donc d’avoir quelques jours», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, mettre en place cette nouvelle règle doit aussi passer par une définition juridique claire de ces «lieux clos». Un décret gouvernemental est donc attendu dans les prochains jours afin de préciser en détail les contours de cette norme.

L’obligation légale au 1er août du port du masque en lieux clos publics ne vous dispense pas de l’obligation morale et sanitaire de porter votre masque dès aujourd’hui. — Dr Jimmy Mohamed (@Dr_moji) July 14, 2020

Alors que la France a récemment franchi la barre des 30.000 morts liés au coronavirus et que de nombreux foyers épidémiques sont apparus dans le pays, une quinzaine de médecins avaient, dimanche 12 juillet, publié une tribune pour justement réclamer le port du masque dans les lieux publics fermés.

L'un des signataires, le docteur Jimmy Mohamed, se félicite à présent des annonces d'Emmanuel Macron, mais a insisté sur le fait que tout un chacun pouvait ne pas attendre le 1er août prochain pour appliquer déjà la règle.