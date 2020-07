Contrats aidés, soutiens à l'embauche... le «plan jeunes» de Castex dévoilé

Des paroles aux actes. Alors que la veille Emmanuel Macron avait promis que «dans la République, aucune jeune ne doit être sans solution», le Premier ministre Jean Castex a dévoilé, ce jeudi 23 juillet, son très attendu «Plan jeunes», censé les accompagner dans la crise.

En déplacement à Besançon, dans le Doubs, le chef du gouvernement a ainsi annoncé qu'une enveloppe globale de 6,5 milliards d'euros serait allouée à l'emploi des jeunes pour la période portant sur les années 2020 et 2021.

450.000 embauches escomptées

Faisant l'article et l'inventaire des mesures prises pour accompagner cette population, en première ligne dans la crise du coronavirus, à l'occasion d'un plan baptisé «Un jeune, une solution», Jean Castex a indiqué que le gouvernement tablait sur 450.000 embauches d'ici à janvier prochain grâce à une aide de 4.000 euros .

«Les plus jeunes, les plus vulnérables, quand il y a une crise qui s'amplifie, sont les plus concernés», a déclaré le Premier ministre.

Selon ses déclarations, le plan «Un jeune, une solution» prévoit aussi la signature de 230.000 contrats d'apprentissage et 100.000 contrats de professionnalisation.

Par ailleurs, conformément aux annonces faites la veille par le président de la République, outre 100.000 places supplémentaires en service civique à la rentrée prochaine, le «Plan jeunes» du gouvernement prévoit en sus 300.000 «parcours d'insertion», dont 60.000 contrats aidés dans le secteur marchand, soit dans les activités produisant des biens et des services marchands. De même, 200.000 places supplémentaires en formation sont également prévues.

Jean Castex avait fait le déplacement dans un centre de formation des apprentis, avant de visiter une PME spécialisée en micromécanique et d'échanger avec des jeunes lors d'une table ronde.

Il était accompagné d'autres membres du gouvernement dont le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, Elisabeth Borne (Emploi) et Frédérique Vidal (Enseignement supérieur et Recherche).