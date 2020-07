Football : ces joueurs qui ont révélé leur homosexualité en cours de carrière

Un joueur professionnel du championnat anglais a révélé son homosexualité, trente ans après le premier précédent outre-Manche. Il s'agit d'un fait quasi-exceptionnel dans le sport de haut niveau, surtout en cours de carrière.

«Seuls les membres de ma famille et un cercle d'amis proches connaissent ma sexualité. Je ne me sens pas prêt à la partager avec mon équipe ou mon entraîneur», a confié dans un texte publié samedi 11 juillet un footballeur de Premier League, qui a préféré rester anonyme de peur «d'empirer les choses». Avant lui, rares sont les footballeurs professionnels à avoir réalisé leur coming-tout en poursuivant leurs carrières sportives.

Passé professionnel à Norwich à la fin des années 70', le jeune Justin s'est distingué rapidement balle au pied. Ses prestations abouties lui ont valu un transfert à Nottingham Forrest en 1981 pour la somme d'un million de livres, record absolu pour un joueur de couleur à l'époque. Alors que son petit frère, John, lui aussi footballeur professionnel, était un élément incontournable du «Crazy gang» de Wimbledon, Justin Fashanu, lui, n'a pas digéré son passage raté à Notthingham et n'a pas réussi à se relancer.

L'attaquant est pourtant entré dans l'histoire du sport le plus populaire au monde. Il est devenu, en 1990, le premier footballeur anglais de renommée nationale à révéler son homosexualité et a fait face au rejet immédiat de ses pairs et des fans. Même son frère l'a désavoué, jurant que son aîné voulait «se faire remarquer». Abandonné par le monde du football, l’ex-international espoir anglais s'est suicidé huit ans plus tard, à seulement 37 ans.

Grâce à la persévérance de sa nièce Amal, qui a créé une fondation «Justin Fashanu» pour lutter contre l'homophobie, l'histoire du «paria», comme le surnommait son frère, qui s'est depuis excusé, n'a pas été oubliée. En février, celui qui aurait fêté ses 59 ans en 2020 est entré au Hall of Fame des grandes gloires du football anglais.

Sans doute l'entrée en jeu la plus marquante de sa carrière. Le 5 juillet 2018, Collin Martin, milieu de la franchise de Minnesota United en Major League Soccer (première division nord-américaine), n'a foulé la pelouse qu'une dizaine de minutes lors de la victoire des siens face à Toronto. Le joueur, alors âgé de 23 ans, n'a pas inscrit de but ou délivré de passe décisive. Pourtant, les fans n'ont pas hésité à se lever pour faire tomber des gradins des applaudissements nourris. Pour une fois, la raison de leur joie n'était pas simplement sportive.

Car, cinq jours avant le match, l'ex-international des moins de 20 ans avait révélé son homosexualité dans un message publié sur les réseaux sociaux. Cinq ans après le coming-out de son compatriote Robbie Rogers, désormais ex-joueur des Los Angeles Galaxy, l'annonce de Martin avait provoqué une vague de soutiens, à commencer par Jozy Altidore. L'un des attaquants stars de l'équipe nationale n'avait pas hésité à qualifier le geste du jeune joueur de «définition du courage». Agé aujourd'hui de 25 ans, Collin Martin poursuit depuis février dernier sa carrière au San Diego Loyal SC, en deuxième division américaine.

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv

— Collin Martin (@martcw12) June 29, 2018