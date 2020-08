Météo : un nouveau week-end caniculaire sur la France

Après une canicule passagère la semaine dernière, une nouvelle vague de chaleur va s'abattre sur la France ce week-end. Une deuxième fournaise qui s'installera par le sud-ouest dès ce jeudi 6 août, avant de s'imposer au reste du pays.

Un soleil radieux dans les cieux mais une chaleur d'enfer dans les terres. Tel pourrait être la maxime à même de décrire la situation des prochains jours sur le front de la météo.

Ce jeudi, il ne faudra ainsi que quelques heures pour qu'un courant d'air chaud remonte depuis le Bassin aquitain en direction de la Loire.

#Forteschaleurs





A partir de jeudi après-midi, un épisode de fortes chaleurs se met en place sur la France, débutant sur la basse vallée du Rhône, le Sud-Ouest, les Pays de Loire et la région parisienne, avec des T°C max. comprises entre entre 34 et 37 degrés.



[1/3] pic.twitter.com/wvlOU2zoTu — Météo-France (@meteofrance) August 4, 2020

Si l'ambiance sera encore respirable dans la matinée, avec des températures de 14 à 23°C du nord au sud, le changement sera radical dans l'après-midi puisqu'il commencera à faire très chaud d'une ligne allant des terres d’Occitanie jusqu'au Val de Loire. Les maximales afficheront 25°C en bord de Manche, mais déjà jusqu'à 38°C dans les Landes.

Vendredi : journée la plus chaude sur l'Hexagone

Dès demain, vendredi, c'est toute la France qui se transformera en étuve toute la journée.

L’air brûlant atteignant les régions au nord de la Seine, plus aucune portion du pays ne sera en effet épargnée par les températures extrêmes.

Le mercure montera donc en flèche et devrait atteindre allégrement 38 à 40°C entre le Bassin Rennais, le Val de Loire et les plaines du sud-ouest. Des pics à 41°C seront même possibles entre le Bordelais et les Landes.

Le temps sera également au beau fixe mais plus respirable en Bretagne et Normandie, ainsi que sur le flanc est, avec des températures moins intenses, de l'ordre de 28°C à 34°C.

Samedi et dimanche : entre orages et chaleur lourde

A compter de samedi, le temps deviendra plus mitigé avec une dépression thermique remontant d’Espagne déstabilisant l'anticyclone.

Résultat : beaucoup de nuages et quelques orages sont à attendre du littoral Vendéen aux Pyrénées. L’air en altitude restera chaud mais le vent se soulèvera à l’ouest sur la côte de Nouvelle-Aquitaine limitant la hausse du mercure l’après-midi entre 23 et 26°C sur la côte. Mais du côté de Bordeaux et l’intérieur du Pays Basque, plus de 29°C restent attendus.

Plus au nord, le scénario sera similaire avec de l’air plus frais le long des côtes de la Manche alors que la fournaise continuera de battre son plein dans les régions centrales et surtout dans l’est avec des températures comprises entre 35 et 40°C.

Après des orages en soirée et une nuit encore très éprouvante, surtout dans les grandes agglomérations, la chaleur sera à nouveau très lourde dans la journée de dimanche. De 34 à 38°C, voire 40°C localement sont attendus d'une large ligne allant du Bassin parisien en Provence. Encore une fois, seule la Bretagne fera figure d'exception et de havre de (relative) fraîcheur puisqu'il devrait faire entre 24 et 28°C.

Pour le début de semaine prochaine, les prévisions restent à affiner mais il semble probable que les très fortes chaleurs perdurent encore lundi sur les trois-quarts du pays avec de 33 à 38°C attendus.