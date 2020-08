Coronavirus : à Paris, le taux d’incidence dépasse le seuil d’alerte

Une seconde vague est-elle inévitable ? Depuis plusieurs jours, le taux d'incidence, l'un des indicateurs clé pour surveiller l'évolution de l'épidémie de Covid-19, est passé à l'orange à l'échelle nationale. A Paris, par contre, il est passé dans le rouge, signifiant que l'épidémie progresse encore.

Dans la semaine du 1er août au 7 août, le taux d'incidence, défini comme le nombre de patients positifs rapporté à la population, a franchi le seuil d'alerte avec 50,6 cas pour 100.000 habitants, selon le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France, ce lundi 10 août. Contre 31 cas sur 100.000 habitants la semaine précédente.

D'autres départements français ont déjà franchi le seuil d'alerte ces dernières semaines, comme la Guyane avec 128 cas pour 100.000 à cette même période.

De même, l'épidémie semble particulièrement active dans 21 autres départements de métropole avec des taux d'incidence supérieurs à 10 cas sur 100.000 habitants. A savoir : la Mayenne (28,2/100 000 h), la Seine-Saint-Denis (32,5/100 000 h), le Val-de-Marne (31/100 000 h), la Haute-Savoie (23,5/100 000 h), les Bouches-du-Rhône (43,5/100 000 h), le Nord (24,4/100 000 h), les Hauts-de-Seine (32,2/100 000 h), l'Essonne (27,2/100 000 h), le Val-d’Oise (26/100 000 h), la Sarthe (30/100 000 h), la Seine-et-Marne (18,3/100 000 h), l'Ille-et-Vilaine (18/100 000 h), les Yvelines(26,6/100 000 h), les Alpes-Maritimes(28,8/100 000 h), la Meurthe-et-Moselle (19,9/100 000 h), la Haute-Garonne (129/100 000 h), le Loiret (16,8/100 000 h), le Gard (14,2/100 000 h), l'Hérault (13,4/100 000 h), et le Vaucluse (16/100 000 h).

Ce lundi 10 août, le ministère de la Santé a indiqué l'existance de 851 foyers épidémiques actifs en France et le nombre des patients du Covid-19 en réanimation a légèrement augmenté avec 396 malades, soit 13 de plus que vendredi. Ce solde de malades en réanimation oscille entre hausse et baisse depuis plusieurs jours, rompant ainsi avec la baisse continue qui était observée depuis avril.

A ce jour, l'épidémie de coronavirus en France a fait 30.340 morts , dont 19.834 au sein des établissements hospitaliers et 10.506 au sein des Ehpad.