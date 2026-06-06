Orages : voici les 6 départements placés en vigilance jaune

Météo France a placé 6 départements en vigilance jaune aux orages pour la journée de ce samedi 6 juin 2026. Voici lesquels sont concernés.

Ce sont 6 départements qui ont été placés en vigilance jaune aux orages par Météo France pour ce samedi. Le nord du pays est concerné.

©Météo France

Les six départements concernés sont les suivants : Ardennes, Aisne, Oise, Somme, Pas-de-Calais et le Nord. A noter que cette vigilance est activée entre 13h et 21h.

A noter également qu'une autre vigilance jaune, cette fois-ci pour des vents violents, est prévue par Météo France aujourd'hui.

Dans leur bulletin météo du jour, les prévisionnistes prévoient «une nouvelle perturbation qui apporte des pluies en général faibles du nord de l'Aquitaine à la Normandie en matinée. Ces pluies se décalent du nord du Massif central aux Ardennes l'après-midi».