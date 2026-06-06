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Orages : voici les 6 départements placés en vigilance jaune

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo France a placé 6 départements en vigilance jaune aux orages pour la journée de ce samedi 6 juin 2026. Voici lesquels sont concernés.

Ce sont 6 départements qui ont été placés en vigilance jaune aux orages par Météo France pour ce samedi. Le nord du pays est concerné.

©Météo France

Les six départements concernés sont les suivants : Ardennes, Aisne, Oise, Somme, Pas-de-Calais et le Nord. A noter que cette vigilance est activée entre 13h et 21h.

A noter également qu'une autre vigilance jaune, cette fois-ci pour des vents violents, est prévue par Météo France aujourd'hui.

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Dans leur bulletin météo du jour, les prévisionnistes prévoient «une nouvelle perturbation qui apporte des pluies en général faibles du nord de l'Aquitaine à la Normandie en matinée. Ces pluies se décalent du nord du Massif central aux Ardennes l'après-midi».

Météovigilance météoorage

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