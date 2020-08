Bouches-du-Rhône: Ils brisent une statue car ils n’acceptent pas qu’elle soit nue

Une statue de Sainte Marie-Madeleine, nue, a été détruite le week-end dernier dans la chapelle du Saint-Pilon à Riboux (Bouches-du-Rhône). Les casseurs ont laissé une note pour expliquer qu’ils étaient en désaccord avec cette représentation de la sainte.

Installée depuis cinq ans, à la suite de la rénovation de la chapelle, la statue était temporaire, en attente de la livraison de la statue définitive, a rapporté France Bleu.

L’objet religieux a été brisé en plusieurs morceaux avant d’être mis sur le côté. Un mot a également été laissé par les malfaiteurs, a précisé la radio nationale. Sur celui-ci, ils ont expliqué «qu’ils n’acceptaient pas qu’une grande sainte comme Sainte Marie-Madeleine soit représentée de telle manière», a confié Frère Patrick-Marie Bozo, prieur de la communauté des dominicains de la Sainte-Beaume, en charge de la chapelle du Saint-Pilon. La sainte était représentée dénudée, avec de longs cheveux recouvrant son corps et portée par deux anges.

De son côté, l’ecclésiaste s’est dit choqué par ce «geste extrêmement violent». «Qu'on n'approuve pas la manière dont elle a été représentée, ça je peux l'entendre, mais on ne prend pas ces moyens-là ! Il y a le travail d'un artiste derrière. La maire de la commune s'est démenée pendant plusieurs années pour refaire toute cette chapelle», a-t-il regretté.

Pour lui, les casseurs avaient d’autres moyens pour partager leur mécontentement : «Si on n'est pas d'accord, on écrit à la mairie, on se manifeste, mais on ne casse pas une statue».