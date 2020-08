Coronavirus : dans quel ordre surviennent les symptômes ?

S'il fallait énumérer les symptômes du Covid-19, la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires seraient sans doute les premiers cités. Mais les recherches constantes conduites sur cette maladie depuis des mois laissent apparaître aujourd'hui un schéma précis dans l'ordre d'apparition des symptômes du coronavirus.

Et ces dernières données pourraient être utiles pour différencier les malades du Covid-19 de ceux de la grippe saisonnière.

«Nous émettons l’hypothèse que l’ordre d’apparition des symptômes pourrait aider les patients et les professionnels de la santé à diagnostiquer et distinguer plus rapidement la Covid-19 des autres maladies respiratoires», expliquent les chercheurs de l’Université de la Californie du Sud, auteur de l'étude publiée dans la revue scientifique Frontiers in Public Health.

Cependant, ces scientifiques mettent en garde quant à la façon dont les symptômes peuvent changer d’un patient à un autre, soulignant que certains restent asymptomatiques.

Selon l'étude, voici l'ordre d’apparition des symptômes du coronavirus :

1 - Fièvre

2 - Toux

3 - Douleurs musculaires, maux de tête, de gorge

4 - Nausées et/ou vomissements

5 - Diarrhée

A l'inverse, voici l'ordre de l'arrivée des symptômes grippaux :

1 - Toux ou douleurs musculaires

2 - Maux de tête

3 - Maux de gorge

4 - Fièvre

5 - Nausées et/ou vomissements et diarrhée