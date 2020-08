Quand le vaccin contre la grippe sera-t-il disponible ?

Si la pandémie de coronavirus occupe les autorités sanitaires de tous les pays, une autre épidémie, celle de la grippe, va aussi faire beaucoup parler d'elle dans les prochaines semaines. Et alors que l'on ne dispose toujours pas de vaccin contre le Covid-19, il est en revanche tout-à-fait possible de se faire vacciner contre la grippe. Mais quand cela sera-t-il faisable ?

Comme l'explique la Haute autorité de Santé (HAS) sur son site, dans un avis en date du 20 mai dernier et toujours d'actualité, en l'état actuel des connaissances, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière en France sera toujours réalisée selon les recommandations initiales du calendrier des vaccinations 2020, soit à la mi-octobre pour la France métropolitaine et les départements et régions d'Outre-Mer.

Selon toute vraisemblance, seule Mayotte devrait prendre un peu d'avance et commencer sa campagne de vaccination anti-grippale dès le mois de septembre.

Cette année encore, la stratégie devrait consister à cibler en priorité les populations fragiles et les professionnels de santé. La HAS recommande également à ce que les sujets identifiés comme contacts possibles d’un cas de COVID-19, et éligibles à la vaccination contre la grippe, voient leur vaccination reportée à l’issue de la période d’isolement strict de 14 jours recommandée en l’absence d’apparition de symptômes.

Production record de doses de vaccin

D'ailleurs, dans le contexte de la pandémie de SARS-CoV-2, les fabricants du vaccin contre la grippe anticipent une saison jamais vue de vaccination anti-grippale pour la période 2020-2021.

Ils ont par conséquent produit un nombre record de doses afin de répondre à une demande qui devrait être au plus haut. Ce faisant, les autorités de santé espèrent que cette large vaccination contre la grippe puisse soulager des hôpitaux qui pourraient cet hiver observer un rebond de patients malades du Covid-19.

A titre d'exemple, alors que les Etats-Unis comptent quelque 330 millions d'habitants, c'est jusqu'à 198 millions de doses de vaccin contre a grippe qui ont été produites en prévision de la prochaine saison, contre 175 millions l'an dernier, soit une hausse de 11 %.

De son côté, le Français Sanofi table au niveau mondial sur 80 millions de doses, contre 70 l'an passé.

Aux Etats-Unis, la vaccination contre la grippe est conseillée dès l'âge de 6 mois, alors qu'en France, les autorités de santé la recommandent aux personnes à risque de complications, dont les plus de 65 ans. Résultat, 63 % des enfants et 68% des plus de 65 ans étaient vaccinés l'an passés aux Etats-Unis, contre la moitié en France.

Selon l’OMS, la grippe est responsable de 290.000 à 650.000 décès par an dans le monde entier. En France, pour la saison 2018-2019, elle a fait 8 100 morts.

Le Covid-19, lui avait déjà tué à la mi-août plus de 770.000 personnes dans le monde, dont plus de 170.000 aux Etats-Unis et 30.000 en France.