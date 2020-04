A 107 ans, elle guérit du coronavirus après avoir survécu à la grippe espagnole

En Espagne, une femme âgée de 107 ans est parvenue il y a quelques jours à vaincre le coronavirus. Un exploit d'autant plus miraculeux que ce n'est pas la première fois que la nonagénaire survit à une pandémie : enfant, elle avait en effet déjà souffert de la grippe espagnole de 1918.

Ana del Valle est peut-être la plus vieille survivante jamais recensée, comme l'a relaté, la semaine dernière le quotiden espagnol La Vanguardia.

Interrogée par le journal, sa belle-fille, Paqui Sanchez, a expliqué que la vieille femme est tombée malade de la grippe espagnole alors qu'elle n'avait que 7 ans. Et, à l'époque, tous les membres de sa famille avaient été touchés.

Ana 2, Pandémies 0

«Elle a quitté la ferme où elle vivait pour chercher du lait dans la ferme la plus proche. Mais elle est tombée sous un chêne vert, et quelques heures plus tard, sa mère l'a retrouvée avec une très forte fièvre», explique Paqui Sánchez.

Si cette première pandémie fera plus de 50 millions de morts, Ana, elle parviendra à passer entre les mailles du filet.

España: una mujer de 107 años supera el coronavirus tras padecer la gripe española de 1918 https://t.co/K7prjved7L — Clarín (@clarincom) April 24, 2020

Mais, un siècle plus tard, elle tombe malade du Covid-19 dans la résidence pour personnes âgées dans laquelle elle a élu domicile, à Cadix, dans le sud du pays.

La Vanguardia précise que la famille a d'abord appris que la très grande majorité des employés ont été touchés par l'épidémie avant que les résultats d'Ana del Valle se révèlent également positifs.

Son état s'était rapidement amélioré

Si Ana est aujourd'hui tirée d'affaire, sa belle-fille Paqui explique néanmoins que sa famille a souffert d'un «manque absolu d'information», mais défend tout de même le travail des employés du centre qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient.

Les personnes âgées, dit-elle, «ont été soignées par des travailleurs malades, mais ne manquaient de rien».

Paqui a également indiqué que, lors de son hospitalisation, Ana a vu son état de santé s'améliorer de manière incroyable, ce qui prouve que la vieille femme, malgré son grand âge, est décidément très résistante.