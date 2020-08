5 conseils pour consommer des champignons sans risque

La saison de la cueillette des champignons arrive à grands pas. Armés d’un couteau, d’un panier et d’une bonne paire de bottes, les amateurs de bolets, de girolles ou de cèpes sont dans les starting-blocks. Mais leur consommation n’est pas sans risque. L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) a publié une série de recommandations pour éviter les cas d’intoxication.

Prendre une photo de sa cueillette

Avant de cuisiner ses champignons, il est recommandé de les prendre en photo. En cas d’intoxication, les médecins ou les pharmaciens pourront trouver plus rapidement le traitement efficace si le champignon est identifié.

Ne pas les cueillir près des sites pollués

Les champignons sont de vraies éponges à produits toxiques. Mieux vaut éviter de les ramasser sur le bord de la route ou près d’un site industriel, même s’il s’agit d’un beau spécimen d’une espèce comestible. En effet, le champignon puise ses nutriments dans le sol et par conséquent il peut être chargé en mercure ou en plomb.

Éviter le sac plastique pour les stocker

Il faut déposer ses champignons dans une caisse ou un carton sur du papier journal et non pas dans un sac plastique. Ce dernier va accélérer leur pourrissement et les rendre impropres à la consommation. La règle de base est la suivante : s’il y a un doute, direction la poubelle. Et surtout, il faut les consommer deux jours maximum après la cueillette.

Bien se laver les mains après la cueillette

Le lavage de mains au savon est primordial après la cueillette. Il permet d’éviter de s’intoxiquer au cas où l’on aurait manipulé des spécimens toxiques, parfois sans s'en rendre compte.

Bien les cuire

L’ANSES recommande de bien cuire les champignons avant de les consommer. Certains contiennent des toxines potentiellement dangereuses qui disparaissent à la cuisson. En tout cas, il faut veiller à ne jamais les manger crus. Par ailleurs, il est aussi recommandé de les consommer de façon espacée dans le temps.