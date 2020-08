Coronavirus : au moins 1800 personnes sont mortes à leur domicile en France

Depuis le début de la pandémie de Covid-19 en France, au moins 1.800 personnes sont mortes à domicile, rapporte l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Ces chiffres s'ajoutent aux morts comptabilisées dans les Ehpad et les hôpitaux, entre le 1er mars et le 31 mai. Ils concernent les malades dont la mention «coronavirus» a été inscrite sur le certificat de décès, précise France Inter. Le chiffre devrait être revu à la hausse en incluant les décès de 10% des départements qui n'ont pas encore transmis leurs données et les malades décédés après le 31 mai.

Grégoire Rey, le directeur du centre d'épidémiologie sur les causes de décès (CepiDC) estime qu'il devrait y avoir au total «quelques centaines ou milliers de morts». Le dernier bilan porte à 30.528 le nombre de morts liés à la pandémie de Covid-19 en France.

Les autorités s'inquiètent aujourd'hui d'un rebond du nombre de contaminations. 4.500 cas ont été comptabilisés ces dernières 24 heures. L'Ile-de-France et les Bouches-du-Rhône ont été classés comme «zones à risque» par l'Allemagne.

Un conseil de défense sur la gestion de l'épidémie est organisé ce mardi 25 août.