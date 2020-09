Attentats de janvier 2015 : le procès en 7 chiffres-clés

Le procès des attentats de janvier 2015 s'ouvre ce mercredi 2 septembre à Paris. Cinq ans après les attaques de Montrouge, Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, l'événement s'annonce historique.

De par son ampleur et sa résonnance dans la société, ce premier procès pour un attentat jihadiste commis en France depuis celui en 2017 des tueries opérées par Mohamed Merah devrait marquer les mémoires. La preuve en quelques chiffres.

49 journées d'audience

sont prévues du 2 septembre au 10 novembre devant la cour d'assises spéciale. Celle-ci est composée de cinq magistrats professionnels et est présidée par Régis de Jorna. Deux avocats généraux représenteront l'accusation, Jean-Michel Bourlès et Julie Holveck.

14 accusés

sont renvoyés devant la cour : dix comparaissent détenus, un sous contrôle judiciaire et trois sont visés par un mandat d'arrêt et jugés par défaut. Parmi ces trois derniers, on retrouve notamment Hayat Boumedienne, la veuve d'Amédy Coulibaly. Les deux autres prévenus manquant à l'appel sont les frères Mehdi et Mohamed Belhoucine, également proches du terroriste de l'Hyper Cacher.

171 tomes de procédure

composent le dossier d'instruction au total.

144 témoins

sont cités à l'audience, ainsi que 14 experts.

94 avocats

figurent au dossier.

200 parties civiles

ont été constituées avant l'ouverture des débats.

90 médias

seront accrédités, dont 27 médias étrangers. Une régie technique a été installée dans la salle d'audience pour l'enregistrement du procès en vertu de son «intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice», une première en matière de terrorisme.