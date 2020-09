Masque, drogue, gaz... Ce qui change au 1er septembre

Obligation du port du masque en entreprise, généralisation de l'amende pour consommation de drogue, hausse des tarifs réglementés du gaz... La rentrée, ce mardi 1er septembre, apporte son lot de changements pour les Français. CNEWS fait le point sur les principaux.

Port du masque obligatoire en entreprise

A compter de ce mardi, le port du masque devient obligatoire dans les entreprises. Une mesure qui s'appliquera aux espaces clos et partagés, tels que les open spaces, les salles de réunion, les couloirs ou les vestiaires, mais pas aux bureaux individuels. Il pourra malgré tout y avoir des dérogations. Selon le nouveau protocole sanitaire, le salarié sera autorisé à retirer son masque «à certains moments de la journée» si certaines conditions sont remplies, dépendant de la couleur épidémiologique du département où se trouve l'entreprise (vert, orange ou rouge). A noter par ailleurs qu'à l'école, le masque devient obligatoire pour tous les enseignants ainsi que pour les collégiens et lycéens.

Généralisation de l'amende pour consommation de drogue

Expérimentée depuis juin et juillet dans cinq villes de France (Rennes, Lille, Reims, Créteil et Boissy-Saint-Léger), l'amende forfaitaire de 200 euros pour usage de stupéfiants sera généralisée à l'ensemble du territoire ce mardi. Visant surtout les consommateurs de cannabis, elle pourra être minorée à 150 euros si elle est réglée sous quinze jours. Au-delà de 45 jours, le contrevenant devra s'acquitter d'une majoration fixée à 450 euros. Seules les personnes majeures seront soumises à cette amende, qui leur permettra d'échapper aux poursuites judiciaires.

hausse des tarifs réglementés du gaz

Les tarifs réglementés de vente du gaz, appliqués par Engie à des millions de foyers français, vont augmenter de 0,6 % ce mardi. Cette augmentation sera, par rapport au dernier barème d'août, de 0,2 % pour les clients utilisant le gaz pour la cuisson, de 0,4 % pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude, et de 0,7 % pour le chauffage. Malgré cette hausse à venir, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a rappelé dans sa dernière délibération que les tarifs réglementés de vente de gaz d'Engie ont baissé de 24 % depuis le 1er janvier 2019.

Evolution à la hausse ou à la baisse du prix de certaines cigarettes

A compter de ce mardi, les prix de certaines cigarettes évoluent. Des paquets voient leur tarif baisser de 10 centimes, tels que les 20 Lucky Strike X Series, qui passent de 9,50 à 9,40 euros, ou les 20 Lucky Strike Bleu Classic (de 9,60 à 9,50 euros). La baisse atteint 60 centimes pour les 20 Vogue L'Originale Verte Select (de 10,10 à 9,50 euros). Au contraire, les prix de certains paquets montent, comme les 20 Corset Blanche (de 9,20 à 9,30 euros). Plusieurs paquets de tabac à chicha de la marque Al Fakher voient eux leur tarif augmenter d'un euro (de 7,50 à 8,50 euros).

Fin du chômage partiel pour les employés à domicile

Mis en place en mars dernier en réaction à la pandémie de Covid-19, le dispositif exceptionnel de chômage partiel pour les employés à domicile et les assistant(e)s maternel(le)s prend fin ce lundi 31 août. Il permettait jusqu'alors aux particuliers employeurs en difficulté de payer leurs salariés puis de se faire rembourser 80 % des heures de travail prévues mais non réalisées. Au vu de la situation sanitaire encore critique en Guyane et à Mayotte, cette mesure y est maintenue «jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel prendra fin l’état d’urgence sanitaire dans ces territoires», a précisé le gouvernement.