Coronavirus : voici où se faire tester gratuitement à Paris

En riposte à la reprise rapide du coronavirus, les Parisiens vont pouvoir se faire tester gratuitement dans plusieurs centres de dépistage provisoires mis en place par la mairie et l'Agence régionale de santé (ARS), à partir de ce lundi 31 août.

Accessibles à tous, y compris aux non assurés sociaux, 3 barnums fixes vont être installés : sur le parvis de l'hôtel de ville (4e), au complexe sportif Emile Anthoine (15e) et sur le parvis de la mairie du 19e arrondissement. Ils seront ouverts tous les jours de 10h à 17h.

De plus, deux barnums mobiles se déplaceront entre les autres arrondissements toutes les demi-journées. De quoi couvrir sept arrondissements en une journée, calcule-t-on à la mairie de Paris. Les créneaux précis (et l'ensemble des laboratoires de la capitale) sont indiqués sur le site internet paris.fr ainsi que par téléphone au 3975.

Objectif 1.500 tests par jour

Les équipes de ces cinq lieux pourront réaliser «1.500 tests par jour», révèle à CNews Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la maire de Paris. Une capacité qui devra être revue à la hausse, selon lui. «Nous sommes plafonnés par l'ARS, suivant les possibilités de traitement des laboratoires privées. Nous demandons à ce qu'elles soient augmentées. On parle de 10.000 tests par jour pour toute l'Ile-de-France, c'est trop limité. »

Le bras droit d'Anne Hidalgo craint notamment que les personnes ayant un doute mais ne présentant pas de symptôme rechignent à aller se faire dépister. «Les délais de prélèvement et de retour des résultats sont trop longs. Si cela prend six jours, l'attente décourage les gens de se faire tester et on perd en efficacité d'action».

Alors la municipalité se prépare déjà à muscler son dispositif. «Nous visons un barnum fixe installé dans chaque arrondissement à partir du lundi 7 septembre, en lien avec l'ARS». D'autant que le gouvernement souhaite atteindre un million de tests par semaine «à court terme», selon le ministre de la Santé Olivier Véran.

La mairie avait déjà déployé cet été deux barnums de ce type à Paris Plages, sur les rives de Seine et au bassin de la Villette. La ville met alors à disposition les moyens et les prélèvements, tandis que l'Assurance maladie paye les laboratoires pour les tests.

Paris et sa région sont classées en zone de circulation active du virus. Les mesures s'y multiplient pour lutter contre la diffusion du virus et favoriser la distanciation sociale : port du masque obligatoire généralisé, piétonnisation des abords des écoles ou encore prolongation de l'extension des terrasses des bars et restaurants.