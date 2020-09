L'usage du vélo en plein essor, particulièrement dans les villes

Le vélo a de plus en plus d'adeptes. Depuis la fin du confinement, la fréquentation des pistes cyclables en France a progressé de 29 % par rapport à la même période l'an dernier, selon un rapport de l'association Vélo & Territoires publié mercredi 2 septembre. C'est dans les villes que la hausse est la plus prononcée.

Après avoir fortement augmenté en début d'année (+27 %) puis logiquement plongé pendant le confinement (-72 %), le nombre de passages de vélos comptabilisés par un échantillon de 182 compteurs représentatifs installés en France est de nouveau sur une pente ascendante depuis le 11 mai, date du début du déconfinement.

L'augmentation est particulièrement spectaculaire en milieu urbain. Elle y atteint +34 %, contre +20 % dans les zones périurbaines et +18 % en milieu rural, selon le bulletin bimensuel du réseau de collectivités Vélo & Territoires, réalisé en lien avec le ministère de la Transition écologique.

A Paris, la fréquentation des pistes cyclables – dont 50 km supplémentaires ( les «coronapistes») ont été créés temporairement à travers la ville depuis le déconfinement – a bondi de 67 % sur la période allant du 11 mai au 30 août par rapport à la même époque l'an dernier. A Lille, la hausse s'élève à +26 %, quand elle est de +24 % à Lyon et de +23 % à Dunkerque.

A voir désormais si cette ascension se poursuit, alors qu'un ralentissement du nombre de passages de vélos a été observé dans les villes sur la deuxième quinzaine d'août. «Les données des semaines à venir nous aiderons à en cerner davantage les raisons : craintes de la population face au regain d’activité du Covid-19, impact du port du masque obligatoire localement, ou simplement effet d’une semaine oscillant entre congés et reprise du travail progressive», indique Vélo & Territoires dans son rapport.