Emmanuelle Wargon promet une solution pour les parents en cas de fermeture des classes

Au micro de France Info, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement, a promis «une solution rapide» pour les parents qui ne peuvent plus mettre leurs enfants à l'école à la suite de la fermeture de classes, où des cas de coronavirus ont été détectés.

«Une solution rapide» sera trouvée «dans quelques jours», a-t-elle affirmé ce samedi 5 septembre.

«Cette solution sera soit un mode de garde qui permet quand même aux parents d'aller travailler, soit évidemment le télétravail si c'est possible, c'est la solution la plus simple, soit, sinon une forme d'indemnisation», a détaillé la ministre. «Elle n'est pas complètement dessinée aujourd'hui mais on y travaille», a-t-elle précisé.

22 établissements et une centaine de classes ont dû fermer en raison de contaminations

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer s'est déclaré satisfait de sa rentrée sous Covid. «C'est plutôt une bonne semaine, même s'il y a évidemment toujours des problèmes à noter».

Selon les derniers chiffres de son ministère, 22 établissements et une centaine de classes ont dû fermer en raison de contaminations. Mais la très grande majorité des structures scolaires (60.000 écoles, collèges et lycées) ont fonctionné normalement lors de cette reprise, qui cristallisait beaucoup de questions et d'inquiétudes.