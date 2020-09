JO 2024 : le projet initial doit être revu pour faire des économies

Le projet initialement prévu pour accueillir les Jeux Olympiques à Paris en 2024 va être revu, pour des raisons financières principalement, selon une information dévoilée ce dimanche 6 septembre par le journal L'Equipe.

Une réunion a en effet eu lieu à ce sujet la semaine dernière, entre le nouveau délégué interministériel aux Jeux et les principaux acteurs de Paris 2024, afin de s'adapter à la crise économique. L'idée est donc de réduire drastiquement les coûts de l'organisation de cet événement.

Une importante contrainte pour le Comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJO), et son président Tony Estanguet, qui va devoir économiser près de 400 millions d'euros, soit près de 10 % de rabais sur le budget total de 3,8 milliards qui lui est alloué.

«L'objectif est de réduire le nombre de sites en essayant de mettre plus de sports dans des endroits déjà existants», s'est ainsi expliqué l'ancien champion olympique de canoë monoplace, auprès de nos confrères de L'Equipe.

Les grands sites sportifs parisiens

Concrètement, plusieurs grands sites sportifs parisiens pourraient ainsi être mis à contribution. C'est le cas, par exemple, de Roland Garros (16e), qui pourrait accueillir le tournoi de handball, en plus du tournoi de tennis olympique.

Même son de cloche pour la salle polyvalente du Racing 92, située à Nanterre (92), qui pourrait accueillir les épreuves de natation et la finale du tournoi de water-polo. Ce qui permettrait d'économiser l'installation de deux bassins dans le futur centre aquatique olympique (CAO) actuellement en construction à Saint-Denis (93).

Les installations de la Concorde maintenues

Pas question pour autant de tout changer. Véritables vitrines de l'événement, les installations prévues place de la Concorde, en plein coeur de Paris, seront maintenues quasiment telles quelles et accueilleront comme prévu le break dance, le skateboard, ainsi que le BMX freestyle park et le basket 3 × 3.

A terme, le but est de ne construire que trois sites : le Centre aquatique (CAO) à Saint-Denis (93), le village olympique et paralympique à Saint-Ouen (93) et le village des médias à La Courneuve (93). L'ensemble des autres installations ne seront que temporaires ou hébergées dans des structures déjà existantes.