Le congé paternité bientôt allongé à neuf semaines ?

Comment soutenir au mieux le développement des enfants durant les «1.000 premiers jours» de leur vie ? Dans un rapport remis au gouvernement mardi 8 septembre, une commission d'experts, présidée par le pédopsychiatre Boris Cyrulnik, estime que cela passe principalement par un accompagnement renforcé des familles. Ils proposent notamment d'étendre le congé paternité à neuf semaines.

Selon Boris Cyrulnik, les enfants sont «façonnés par le milieu dans lequel ils grandissent», c'est donc à ce niveau qu'il faut intervenir pour «les aider à se développer le mieux possible». Or, «il faut du temps, de la disponibilité et de la proximité physique et émotionnelle de la part des parents pour qu'ils construisent avec leur bébé une relation harmonieuse», assure le pédopsychiatre.

[#1000PremiersJours] La remise du rapport des 1000 premiers jours par Boris Cyrulnik à @AdrienTaquet, incarne une 1ère étape majeure de la politique pour la petite enfance afin de mieux accompagner les parents & professionnels ⤵ pic.twitter.com/IHrQPLmNcU — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) September 9, 2020

C'est pourquoi le rapport recommande d'instaurer un réel congé paternité, d'une durée de neuf semaines. Actuellement, les pères n'ont droit qu'à 11 jours d'absence, indemnisés par l'assurance maladie. Ils viennent s'ajouter au congé de naissance obligatoire de trois jours, à la charge de l'employeur.

Au-delà de ça, le rapport Cyrulnik préconise également d'augmenter l'indemnisation du congé parental à au moins 75% du revenu, contre un peu moins de 400 euros par mois à l'heure actuelle.

Parmi les autres mesures phares figure en outre la nécessité de guider davantage les jeunes parents, «parfois seuls et perdus au milieu de nombreux interlocuteurs», au travers de «campagnes d'information régulières auprès du public». En tant que «principale complication de la grossesse, avec des conséquences qui peuvent être sévère», la dépression post-partum est elle aussi considérée comme une priorité.

Selon Adrien Taquet, secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles, les propositions formulées dans ce rapport doivent donner lieu à «des annonces d'ici à la fin du mois». Si le congé paternité de neuf semaines est retenu, il pourrait être inscrit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2021.