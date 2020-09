Gers : un ragondin prive neuf communes d'Internet

Urgosse, Aignan, Averon-Bergelle, Panjas, Margouët-Meymes, Montlezun-d’Armagnac,…Les habitants de neuf communes situées aux alentours de Nogaro, dans le Gers, ont été privés d'Internet et de téléphone, jeudi 10 septembre, à cause d’un ragondin, apprend-on de sources concordantes ce dimanche.

Pour découvrir l’origine de cette panne, les techniciens d’Orange, en charge du réseau endommagé, ont rapidement été mobilisés. Mais le travail de recherche était tel que les équipes de maintenance ne sont pas parvenues à identifier la source du dysfonctionnement avant la tombée de la nuit.

En effet, la conduite de fibre touchée, longue de plus de 14 km, passe par des coins reculés en pleine campagne et à travers champs, rapporte La Dépêche du Midi. Ce n’est que le lendemain que les techniciens ont enfin trouvé la cause de ce blackout : un câble a été sectionné dans un endroit isolé par un ragondin, un rongeur appréciant les environnements semi-aquatiques.

Au total, 700 lignes ont sonné dans le vide à cause du petit mammifère. Le quotidien régional précise que le réseau a pu être rétabli dans la journée de vendredi.