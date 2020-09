Coronavirus : 43 cas parmi les étudiants de Rennes 1 après des soirées dans des bars

43 cas de contamination au Covid-19 ont été détectés au sein de l'université Rennes 1, ce week-end du samedi 12 et dimanche 13 septembre, après des sorties dans les bars de la ville.

Les étudiants contaminés font partie des filières de médecine, pharmacie et dentaire. Selon un communiqué de l'Agence régionale de santé (ARS), 12 cas confirmés de Covid-19 ont été signalés chez des étudiants en médecine, vendredi 11 septembre. A la suite d'investigations sanitaires, 23 cas supplémentaires ont été détectés, «majoritairement en deuxième et troisième année de médecine ainsi que cinq cas confirmés d'étudiants en pharmacie et trois en odontologie», souligne l'organisme.

Face à cette situation, la faculté a décidé de prendre des mesures. Elle a suspendu les cours en présentiel pour une durée de sept jours, pour les élèves de deuxième et troisième année. Les malades et les contacts à risques sont aussi placés en isolement.

L'université a pris ce dimanche soir les mesures appropriées en liaison avec @ArsBretagne et @bretagnegouv



Dès demain, et toute cette semaine, les étudiants DFGSM2 et DFGSM3 suivront leurs cours à distance. https://t.co/TqtspohXVL — Université de Rennes 1 (@UnivRennes1) September 13, 2020

«Ces contaminations ont eu lieu notamment lors de soirées dans des débits de boissons, alors que l'université de Rennes-1 a strictement interdit toute soirée d'intégration», a déclaré la préfecture.