Lundi14septembre : contre le sexisme, les lycéennes ne se laissent plus dicter leurs tenues

Météo France annonce une vague de chaleur cette semaine et pourtant, dans certains lycées, des jeunes femmes se voient refuser l'accès en cours pour des vêtements qui dévoilent leurs jambes, leurs épaules ou la naissance de leur ventre. Pour protester contre les remarques ou les sanctions subies par plusieurs d'entre elles en raison de leur tenue, le hashtag #Lundi14septembre est apparu sur Twitter.

Il encourage les lycéennes à passer outre les interdictions de leurs établissements scolaires en matière de vêtements pour la journée. Ce mouvement est né de la colère de celles qui ont été sanctionnées pour un crop-top (un T-shirt qui laisse entrevoir le ventre, ndlr), une jupe, une robe ou un short.

Bienvenue au lycée de Borda et le lycée Haroun Tazieff à Dax !! C’est surréaliste en 2020 de voir ça pic.twitter.com/R5z8cmwrT4

A Dax (Landes), les élèves du lycée Borda ont partagé les affiches placardées dans leur établissement, interdisant notamment les jupes et hauts courts. Plusieurs témoignages du même genre ont fleuri sur Twitter, sous le hashtag #Balancetonbahut. Des lycéennes publient des photos montrant les vêtements, a priori ordinaires, qui leur ont pourtant valu des sanctions. Beaucoup d'entre elles déplorent que les shorts leur soient interdits, alors que ce n'est pas le cas pour les garçons.

le jour de la photo de classe la cpe est venue me voir pour me dire de fermer ma chemise ou de mettre un t shirt plus long parce que ce n’était pas approprié????? #BalanceTonBahut pic.twitter.com/zM3V12S42k

— (@maneabaz) September 12, 2020