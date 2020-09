Nuit Blanche 2020 : découvrez les 2 parcours de cette édition marquée par le Covid

La Nuit Blanche 2020 se tiendra le samedi 3 octobre, à Paris. En pleine crise sanitaire, cet événement gratuit d'art contemporain va s'adapter. Le programme, en accord avec le bon «respect des contraintes sanitaires», a été présenté ce mardi 15 septembre.

Cette 19e édition sera différente des précédentes avec la contrainte d'un espace de 4 m2 par personne à respecter, tout comme le port du masque et le respect des distances physiques entre chaque personne. «Nous allons relever le défi d'organiser une Nuit Blanche sensible et délicate, faite de rencontres mais dans un cadre très particulier», a expliqué Anne Hidalgo lors d'une conférence de presse. Des lieux qui ne devaient pas être «trop clos ou trop confinés» ont donc été choisis.

Pour cela, la Nuit Blanche s'organise autour de deux grands axes : « un parcours rive gauche autour des musées Bourdelle (15e) et Zadkine (6e) et un parcours rive droite, entre le Petit Palais (8e) et le musée d'Art moderne de Paris (16e)», précise le programme de la Nuit Blanche.

Chacun de ces musées restera ainsi ouvert toute la nuit, de 19h à 7h du matin, où un certain nombre d'oeuvres seront laissées en accès libre. En dehors de ces 4 établissements, les visiteurs de la Nuit Blanche pourront accéder à d'autres œuvres – installations vidéos, sonores ou encore lumineuses, sculptures, projections et autres performances d'artistes... – qui figureront sur leur parcours.

Des rendez-vous hors de Paris

En parallèle, onze villes franciliennes participeront également à la 19e édition de la Nuit Blanche, qui, comme l'an passé, a été «co-organisée avec la métropole du Grand Paris». Dans le détail, Clichy (92), Nanterre (92), Rueil-Malmaison (92), Aubervilliers (93), Clichy-sous-Bois (93), Montfermeil (93), Montreuil (93), Saint-Ouen (93), Gentilly (94), Nogent-sur-Marne (94) et Vitry-sur-Seine (94) seront de la partie.

Là, seront notamment proposés plusieurs autres performances artistiques accessibles à tous, qu'ils soient donnés en intérieur, ou dans la rue. Contexte sanitaire oblige, il sera parfois nécessaire de se pré-inscrire afin de pouvoir accéder à un site.