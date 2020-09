Coronavirus : tout savoir sur les tests salivaires

Alors que la pression s'accroît sur les laboratoires d'analyse avec la massification des tests de dépistage au coronavirus, la Haute autorité de santé vient de donner son feu vert pour l'utilisation des tests salivaires.

Ce nouveau test permettra de détecter la présence du virus dans la bouche et non plus dans le nez. Cette méthode moins invasive et plus rapide est déjà utilisée en Chine.

Parmi les autres avantages de ce nouveau test, les médecins avancent celui du confort des patients et des laborantins, car le geste est à la fois moins invasif et plus facile à pratiquer.

Néanmoins, selon les dernières études, le virus serait moins présent dans la salive que dans les sécrétions nasales. Les dépistages salivaires seraient donc fiables de 70 à 75%, contre 90 à 95 % pour les tests PCR.

Ce niveau de fiabilité est cependant jugé suffisant car seules les charges virales peu élevées ne seraient pas détectées, ce qui signifie que la personne testée n'est plus contagieuse.

En revanche, la HAS ne recommande pas les tests salivaires sur les personnes sans symptômes, a indiqué le Pr Dominique Le Guludec, présidente du Collège de la Haute Autorité de Santé (HAS), au cours d'une conférence de presse en ligne.

Une solution aux embouteillages

L'enjeu de ce nouveau test est de réduire les délais des tests, actuellement jugés trop long.

En effet, le test «peut être fait en médecine générale, on peut le faire chez soi, il suffit comme pour un test urinaire de l'apporter au laboratoire», selon la Pr Le Guludec. Car il nécessite seulement de «cracher dans un tube».

Après cet avis de la Haute Autorité, l'Assurance maladie va d'ici à quelques jours se prononcer sur le remboursement.