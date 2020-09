Budget : le gouvernement veut supprimer pour 150 millions d'euros de petites taxes

Dans le but de renforcer la compétitivité du pays en matière fiscale, le gouvernement à l’intention de supprimer de nombreuses petites taxes pour le prochain budget, pour une perte de 150 millions d’euros.

Cette chasse aux taxes à faible rendement s’inscrit dans la lignée des deux années précédentes, rappellent Les Echos. En 2018, 22 dispositifs avaient ainsi été supprimés (elles rapportaient 311 millions d’euros), plus une quinzaine l’année dernière.

Il s’agissait par exemple de détaxer les huiles végétales ou les farines. Les produits visés cette année ne sont pas encore connus.

La Cour des comptes et l’Inspection générale des finances ont chacun alerté il y a quelques temps sur le problème de ces petites taxes et impôts, dont le recouvrement est parfois très complexe et qui affectent la compétitivité du pays.

La première avait ainsi pointé 125 dispositifs rapportant 3,5 milliards d’euros, la seconde demandait à en supprimer 159 pour 5,3 milliards d’euros de perte.