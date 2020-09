Pour Philippe Etchebest, fermer à nouveau les restaurants serait du «suicide»

Les mots de Philippe Etchebest parleront à tous les restaurateurs. Alors qu'un rebond de l'épidémie de coronavirus a été observé en France, le chef a évoqué ses craintes pour l'avenir et a prévenu qu'une nouvelle fermeture des restaurants serait du «suicide».

En pleine crise sanitaire, les restaurateurs peinent encore à sortir la tête de l'eau et à compenser les pertes colossales liées au confinement. Dans son portrait diffusé sur «Sept à huit» ce dimanche 20 septembre, Philippe Etchebest, qui a pu s'entretenir avec Emmanuel Macron lors d'une visioconférence, a confié ses inquiétudes quant à l'avenir de sa profession. «Il n'y a pas vraiment eu de réponses de l'Etat. On a été écouté mais pas entendu», a-t-il confié.

Le pire scénario pour Philippe Etchebest ? Une nouvelle fermeture des restaurants qui serait, selon lui, fatale. «Ce serait terrible. Je ne peux pas le croire. S'ils le font, ce serait du suicide. Un carnage».

S'il est l'un des restaurateurs les plus connus de France, notamment grâce aux émissions «Topchef» et «Cauchemar en cuisine», Philippe Etchebest s'est également imposé comme l'un des porte-paroles de son secteur depuis le début de la pandémie. Après deux mois et demi de fermeture, son restaurant avait rouvert en juin dernier avec 400.000 euros de dettes cumulées.

«Ne regardez pas ailleurs»

En juin dernier, Philippe Etchebest avait réagi en direct à l'allocution d'Emmanuel Macron, avec son franc-parler légendaire. «J'ai envie de dire, monsieur le président, l'hôtellerie restauration et plus largement le tourisme est en grand danger. Alors ne regardez pas ailleurs», avait-il martelé.

Citant les données de la Banque de France, le chef avait rappelé qu'il y aurait «30% de faillites d'ici à la fin de l'année» et «14 à 18% de chômeurs» dans le secteur.