20 km de Paris : en pleine crise sanitaire, la course sera «connectée»

En raison de la crise sanitaire, la course des 20 km de Paris se tiendra finalement sous forme «connectée». Du jeudi 8 jusqu'au dimanche 11 octobre, les participants sont conviés à courir chez eux, en salle ou dans la nature, et d'enregistrer leur performance via leur GPS ou leur montre.

«Le principe est simple, il suffit de courir ou marcher 20 km où que l’on soit "partout dans le monde", quand on veut entre le 8 et le 11 octobre 2020, seul ou en groupe grâce à votre montre ou smartphone connecté», expliquent ainsi les organisateurs de la course, qui aurait dû avoir lieu le dimanche 11 octobre dans les rues de la capitale.

En partenariat avec l'Institut Pasteur, une partie des fonds collectés – entre 5 et 10 euros par inscrit – seront ainsi reversés à cette fondation française «qui se consacre à l'étude de la biologie, des micro-organismes, des maladies et des vaccins».

Comment participer ?

Pour participer, il suffit donc de s'inscrire sur le site de la course. Il faut ensuite choisir son pack, à 15 ou 29 euros pour un coureur, à 54 euros pour deux coureurs, avant de réaliser sa performance – entre les dates indiquées – et ce, n'importe quand et n'importe où.

A noter néanmoins que si les coureurs ne savent pas où courir ou manquent d'inspiration le Jour J, l'organisation des 20 km de Paris présente de nombreux parcours de course, accessibles à tous et mesurant parfaitement 20 km. Au total, 15 parcours sont proposés sur le site, dans toute l'Ile-de-France.

Et pour ceux qui aiment la compétition, «un classement en temps réel sera accessible à tous et un tirage au sort viendra récompenser de nombreux inscrits et performers», peut-on lire sur le site de la course à pied.