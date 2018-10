Les coureurs ont rendez-vous sur la ligne de départ pour les 20 km de Paris ce dimanche

Une course historique. Plus de 30 000 coureurs doivent s’élancer ­dimanche matin depuis le pont d’Iéna, pour la 40e édition des 20 km de Paris.

Seul, entre amis ou en famille, les participants assisteront à un départ placé sous le signe de la convivialité. De l’Arc de triomphe au bois de Boulogne, en passant par les Tuileries, les berges rive gauche et la tour Eiffel – l’arrivée de la course –, le parcours mettra à l’honneur les plus beaux sites de l’ouest parisien.

Tout au long de l’événement, de nombreuses animations seront proposées sur le Champ-de-Mars, au village-départ.

© 20 km de Paris

Pour faire partager l’ambiance de cette course mythi­que, elle sera exceptionnellement retransmise en direct sur les réseaux sociaux. On pourra y découvrir l’histoire des 20 km de Paris, avec des images d’archives et des invités. Il sera aussi possible de suivre de près le coureur Morhad Amdouni, double médaillé aux championnats d’Europe de Berlin.

Sans oublier les plus petits. Pour la toute première fois, l’association des 20 km de Paris organisera en effet demain après-midi, au Champ-de-Mars, une course découverte pour les enfants : les 20 kids de Paris. Au ­programme, un parcours de 1 000 m pour les 7-9 ans et un autre de 2 024 m pour les 10-11 ans.

Enfin, fidèle à ses convictions, le comité d’organisation bénévole reversera une partie des ­bénéfices à l’Association française du syndrome de Lowe.