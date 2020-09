Prostitution des mineures : un groupe de réflexion lancé cette semaine

Le gouvernement a demandé la mise en place d’un groupe de travail afin d’analyser et, surtout, de trouver des moyens d’agir contre la prostitution de mineures.

Une demande qui s’explique avant tout par la méconnaissance du fléau, qu’il s’agira dans un premier temps de quantifier et de comprendre. Les autorités estiment que le nombre d’adolescentes concernées (les filles sont en grande majorité) serait de 6.000 à 10.000 dans le pays, et de tous les milieux sociaux.

Face à l’urgence de la situation, le groupe de travail se réunira rapidement, le mercredi 30 septembre, dévoile Le Monde. Il sera constitué de représentants des ministères concernés (l’Intérieur, la Justice, la Santé, le droit des femmes), mais aussi de professionnels de terrain (magistrats, forces de l’ordre, psychologues) et d’associations, explique le quotidien.

Aller sur le terrain et interroger les jeunes filles

L’objectif sera de se rendre sur le terrain et d’interroger des mineures, pour se rendre compte du phénomène et proposer des moyens d’y lutter. Le tout durera six mois, jusqu’au 4 mars 2021, où les conclusions d’un plan d’action seront rendues.

La prostitution des mineures «fait l’objet d’une banalisation et d’une "glamourisation" auprès de certains adolescents», alerte l’association Agir contre la prostitution des enfants (ACPE, qui fera partie du groupe de travail), sur le site Dossier familial. Le terme est même remplacé par d’autres, comme «escorting», «michetonnage» ou «travail du sexe», dénonce-t-elle.

Les réseaux sociaux sont un facilitateur du phénomène, avec des proxénètes qui repèrent puis contactent de possibles recrues (parfois en recherche de «médiatisation», ce que l’association appelle «l’effet Zahia»). Ces plate-formes internet leur permettent également d’attirer des clients et d'organiser les rencontres.