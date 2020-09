Sarthe : la police invite à donner ses stupéfiants et offre un séjour en retour

Pour les huit ans de Tyson, son chien mascotte, le commissariat Paixhans, au Mans (Sarthe), a publié un message sur Facebook demandant aux habitants de venir lui offrir leurs produits stupéfiants, afin qu’il puisse jouer avec.

Dressé pour détecter les drogues, le chien s’en servira pour «ses parties favorites de cache-cache», écrivent ses maitres. En échange et pour les remercier, les policiers indiquent avec malice qu’ils remettront aux personnes «un bon d’une valeur comprise entre 200 et 450 euros». Soit le montant de la nouvelle amende forfaitaire mise en place cet été pour les consommateurs de cannabis, et de sa majoration.

Toujours avec humour, les agents expliquent que «les plus généreux d’entre vous», c’est-à-dire ceux ayant de grandes quantités de drogue, auront le droit à «un séjour de 48h tous frais payés». Soit la durée maximale d’une garde à vue.

S’il n’est pas certains que l’annonce reçoive beaucoup de succès et que Tyson obtienne de quoi s’amuser, voici en tout cas une façon «sympathique» de rappeler ce qui l’en coûte de posséder des produits stupéfiants.