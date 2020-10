Coronavirus : le gouvernement peut-il rendre le télétravail obligatoire ?

Inquiet de la hausse du nombre de cas de coronavirus, le gouvernement a placé, dimanche 4 octobre, Paris et la petite couronne en zone d'alerte maximale. La capitale rejoint ainsi la région d'Aix-Marseille et l'exécutif exhorte les entreprises situées dans ces zones à privilégier «plus que jamais» le télétravail. Mais cette activité peut-elle être rendue obligatoire ?

En théorie oui, en pratique c'est plus complexe.

Pendant le confinement, le télétravail avait été imposé aux entreprises parce qu'il y avait une circonstance exceptionnelle.

Il y avait en effet l’état d’urgence sanitaire et les Français étaient assignés à résidence. Ce faisant, toutes les entreprises qui le pouvaient étaient dans l'obligation de mettre en place le télétravail.

Or, aujourd'hui ce n'est plus le cas. S'il implique plusieurs restrictions (fermetures des bars, des lieux clos accueillant du public sans protocole sanitaire strict, jauges réduites dans d'autres, interdiction de regroupements de plus de dix personnes sur la voie publique...) l'alerte maximale ne prévoit pas - à la différence de l'état d'urgence sanitaire - de reconfinement, partiel ou général.

Paris et sa petite couronne passent ce soir en zone d’alerte maximale. Dans ces zones, j’invite les employeurs et les salariés à recourir autant que possible au télétravail pour ralentir la circulation du virus. #COVID19 https://t.co/0lNSbixrI8 — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) October 4, 2020

Il n'en reste pas moins que la circulation du virus est toujours élevée, ce qui explique pourquoi le télétravail reste encouragé.

L'autre raison qui explique pourquoi le télétravail n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé est que l'Etat n'a pas le droit de s'immiscer dans le pouvoir de gestion d'une entreprise, seul l'employeur le peut. En vertu des textes, hors cadre exceptionnel donc, l'employeur reste en effet libre d'organiser le travail dans sa structure comme il le souhaite.

Par ailleurs, pour mettre en place le télétravail, il faut qu’il y ait un accord entre le salarié et son entreprise.

Une possibilité prévue au code du Travail, mais très encadrée

Reste néanmoins un cas particulier : l’article L. 1222-11 du Code du Travail. Cet article autorise en effet, en cas de circonstances exceptionnelles, une entreprise à s’organiser en télétravail sans autorisation préalable du salarié afin de permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et la protection des salariés.

Les motifs peuvent être par exemple des épidémies, des grèves, les locaux de l’entreprise devenus inexploitables (incendie, dégats des eaux etc).

Mais la différence, fondamentale, ici est que c'est l’employeur qui impose le télétravail, ce n’est pas l’État.

Beaucoup d'entreprises se sont d'ailleurs appuyées sur cet article à la fin du confinement lorsque l’État encourageait le maintien du télétravail.

Toujours est-il que l'activité économique et l'emploi restent tributaires de la trajectoire du virus. En cas de flambée incontrôlable, l'Etat, avec l'appui des préfets, pourrait ainsi être tenté de déclencher l'état d'alerte sanitaire dans certains départements.

Et si cet état d'alerte prévoit des reconfinements locaux, le télétravail serait vraisemblablement imposé. Mais seulement pour les entreprises situées dans les territoires concernés.