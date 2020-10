Paris : les nouvelles mesures à retenir du passage en «zone alerte maximale»

La capitale et la petite couronne désormais placées en «zone alerte maximale», les autorités de région parisienne ont précisé ce lundi 5 octobre les mesures appliquées pour deux semaines à partir de ce mardi face au coronavirus.

Réunis à 11h30, les préfets de police et d'Ile-de-France, le recteur académique de la région, ainsi que la maire de Paris, ont tenu une conférence de presse commune.

Parmi les principales restrictions annoncées, figure la fermeture totale des bars. Les congrès, salons et représentations de cirque seront aussi interdits. Les salles de sport et de fitness resteront bien fermées, tout comme les gymnases, salles polyvalentes et piscines (sauf pour les activités des mineurs). Idem pour les clubs de jeux, salles de danse et salles de jeux.

Affluence limitée dans les magasins

L'affluence sera également limitée dans les centres commerciaux et grand magasins, qui devront accueillir au maximum 1 client pour 4m2 de surface. Les restaurants, eux, pourront rester ouvert en appliquant un nouveau protocole sanitaire renforcé. Celui-ci est «encore en cours d'élaboration», et devrait être officialisé «dans la journée», a indiqué Didier Lallement, le préfet de police de Paris.

Dans les ephad, les visites ne seront plus autorisées qu'uniquement sur rendez-vous, avec deux personnes maximum.

De plus, les restrictions déjà appliquées dans la capitale restent de mise. C'est le cas de l'interdiction des événements de plus de 1.000 personnes et des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public. L'achat et la consommation d'alcool après 22h reste aussi prohibé.

Ces mesures seront appliquées pour deux semaines, jusqu'au lundi 19 octobre inclu. Une évaluation de la situation épidémique aura alors lieu, pour déterminer s'il convient de maintenir ou pas ces restrictions.

Théâtres, cinémas et musées restent ouverts

En revanche, les manifestations revendicatives demeurent autorisées, tout comme les cérémonies cultuelles, de mariage ou funéraires.

Pour le reste, les lieux culturels (théâtres, cinémas et musées) peuvent encore accueillir du public en respectant le sévère protocole actuel. Tout en poursuivant leur activité, les entreprises sont fortement incitées à recourir au télétravail. Enfin, les transports en commun continueront à circuler, en conseillant aux personnes qui le peuvent d'utiliser un autre moyen pour se déplacer.

«Nous allons tout faire pour que nous vous annoncions de bonnes nouvelles dans quinze jours», a assuré Anne Hidalgo. La maire de Paris a ajouté qu'elle entendait engager «tous ses services pour accompagner ces mesures de l'Etat», y compris les «équipes de prévention et de sécurité de la future police municipale parisienne».

«Des instructions ont été données aux services de police pour contrôler et verbaliser. Nous serons implacables pour ceux qui voudront contourner la règle», a souligné Didier Lallement. Mais le préfet de police a rappelé que la lutte contre l'épidémie «dépend aussi des actions de chacun. Porter un masque, réduire ses interactions sociales et se laver les mains suffit pour assurer une défense efficace pour soi-même et les autres».