Coronavirus : la ville de Paris veut créer son propre comité scientifique

Après Marseille, c'est au tour de la ville de Paris de vouloir se doter de son propre comité scientifique local sur le coronavirus, apprend-on ce mardi 6 octobre. Une instance qui permettrait de mieux analyser l'avancée de l'épidémie.

«Le travail pour créer cette instance est en cours», confirme-t-on à la mairie de Paris. La liste des personnes qui y siègeront est encore en train d'être élaborée, en discussion notamment avec Anne Souyris, l'adjointe à la santé de la maire de Paris. Un dossier que suivra également Eve Plenel, la nouvelle conseillère santé d'Anne Hidalgo. La fille du fondateur de Mediapart était auparavant directrice de l'association Paris sans sida.

Si sa date d'entrée en fonction n'est pas encore définie, sa constitution «débutant tout juste», ce comité devrait agir en lien avec l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France. Il aura pour but de donner de la visibilité à la mairie dans sa gestion du Covid et de l'application de restrictions.

un indicateur précis de l'épidémie

«On ne peut pas avoir tous les quinze jours des couperets qui tombent comme ça, il faut pouvoir construire avec des indicateurs précis qui nous permettent de vivre avec cette épidémie le plus possible», a précisé ce mardi 6 octobre Olivia Polski, adjointe au commerce à la mairie de Paris, sur France Bleu.

Le passage en zone alerte maximale et les nouvelles restrictions décidés lundi 5 octobre par le gouvernement sont en effet appliqués pour une durée de deux semaines. A l'issue de cette période, les mesures pourraient être durcies ou allégées, suivant la situation épidémique.

D'où l'intérêt pour la municipalité de connaître précisément les données, actuellement gérées par l'Agence régionale de santé et l'Etat. Outre l'éventualité d'un bras de fer avec le gouvernement, cet outil aidera Anne Hidalgo dans sa volonté annoncée d'informer régulièrement les Parisiens sur les chiffres du coronavirus dans la capitale.

Marseille, premier foyer de la grogne contre les mesures gouvernementales, planche également sur la création de son conseil scientifique local.