Quelle est la position idéale pour dormir ?

Sur le ventre, en position fœtale, en étoile de mer, les mains sous l’oreiller… On a tous une position favorite pour tomber facilement dans les bras de Morphée. Mais de quelle manière faut-il dormir pour avoir un sommeil plus profond et réparateur pour le corps ?

En réalité, tout dépend de chaque individu. La position sur le dos est souvent considérée comme la plus optimale. Il est vrai qu’elle présente de multiples bienfaits : elle permet de soulager la colonne vertébrale, la nuque, et donne un effet bonne mine au réveil car le visage n’est pas compressé contre l’oreiller. Cette position est également recommandée pour les personnes qui ont des remontées acides.

En revanche, comme l’explique le neurologue Marc Rey, président de l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), «si on est susceptible de ronfler et de faire des apnées du sommeil, la position sur le dos est déconseillée, car elle va les majorer, en raison du recul de la base de langue».

«si on est en bonne santé, on peut dormir dans n’importe quelle position»

Au contraire, la position sur le côté va avoir tendance à réduire les ronflements. D’autre part, elle favorise la digestion et la circulation sanguine (si le dormeur se tourne du côté gauche), mais peut engendrer des douleurs à l’épaule et à la hanche.

En cas de problèmes articulaires, il faut donc éviter de s’endormir ainsi, mais «si on est en bonne santé, on peut dormir dans n’importe quelle position», souligne le spécialiste, avant de rappeler que de toute manière, «on change régulièrement de positions au cours de la nuit».

Ainsi, même si on s'endort en étant sur le ventre, une posture souvent déconseillée car elle peut notamment provoquer des problèmes respiratoires et des courbatures, on peut se retrouver sur le dos quelques minutes plus tard, et se réveiller sur le côté, poursuit Marc Rey.

Sauf si on a un problème de santé nécessitant une position spécifique, comme par exemple «les sujets cardiaques, qui ont besoin d’être en position semi assise au moment du coucher», précise-t-il, ou que l’on se rend compte que telle ou telle posture est source de désagréments, il ne faut pas chercher à changer ses habitudes d’endormissement.

«La position de sommeil est un choix individuel, il n'y a pas une seule règle qui s'impose pour tout le monde», conclut le neurologue.