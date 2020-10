Attention, le couvre-feu débutera dans la nuit de vendredi à samedi

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi soir la mise en place du couvre-feu de 21h à 6h, à partir de samedi 0h. Mais attention, cela signifie qu’il faudra être chez soi dès vendredi minuit.

En effet, l’Elysée précise bien que c’est à partir de ce moment qu’«il ne sera plus possible de circuler dans la rue (...) sauf muni d’une attestation dérogatoire», en région Ile-de-France, ainsi que dans les métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse.

Un couvre-feu sera instauré de 21h à 6h dans les zones d’état d’urgence sanitaire. pic.twitter.com/hDrckFCt3B — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 14, 2020

La violation du couvre-feu sera punie d’une amende de 135 euros, et 1.500 pour les récidivistes. Les personnes voulant sortir une dernière fois avant les six semaines où la mesure sera appliquée devront donc faire attention à l’heure où elles rentreront chez elle vendredi soir.