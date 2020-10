L'aide de 150 euros étendue aux jeunes bénéficiaires des APL et aux boursiers, annonce Jean Castex

Le gouvernement distribue les aides. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce dimanche que les jeunes bénéficiant des APL et les étudiants boursiers bénéficieraient eux aussi d’un chèque de 150 euros pour faire face à la crise actuelle.

L’aide, initialement prévue pour les personnes les plus précaires, a ainsi été amplifiée. Elle s’inscrit dans un ensemble plus vaste de soutien aux Français en difficulté, puisqu’Emmanuel Macron avait déjà indiqué mercredi dernier que ceux aux RSA toucheraient également 150 euros, plus 100 euros par enfant. Les chômeurs en fin de droits sont également concernés.

Alors que les bénéficiaires des APL devait d’abord toucher seulement les 100 euros par personne, les associations avaient alerté que les jeunes de moins de 25 ans, s’ils n’ont pas d’enfants, étaient exclus du dispositif.

Jean Castex a expliqué au JDD que 400.000 jeunes (APL et boursiers) entrent dans les critères pour cette aide. Le Premier ministre a par ailleurs informé que l’acte 2 de la «stratégie pauvreté» du gouvernement serait présenté la semaine prochaine, et que la campagne hivernale, habituellement lancée le 1er novembre, débutera dès ce dimanche. «Cela permettra l’ouverture de places d’hébergement afin d’assurer une mise à l’abri dès le début du couvre-feu», a-t-il indiqué.