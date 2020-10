Miss France 2021 : qui est Cloé Delavalle, Miss Centre-Val de Loire ?

Sa détermination a payé. Cloé Delavalle, qui se présentait pour la troisième fois au concours, a remporté l’écharpe et la couronne de Miss Centre-Val de Loire ce lundi 19 octobre, à Dreux. Elle représentera sa région lors de l'élection de Miss France, qui aura lieu en décembre prochain au Puy du Fou (Vendée).

«Comme quoi, il faut aller au bout de ses rêves», a déclaré après son sacre la jeune femme, élue face à douze autres candidates. Originaire de Chartres, Cloé Delavalle, 1m78, est infirmière en neurologie. La nouvelle miss de 23 ans s’est lancée dans cette aventure avant tout «pour le plaisir», a-t-elle confié à l’Est Républicain.

«C'est une aventure humaine qui mérite d'être vécue. C'est également une opportunité qui ne se présente qu'une fois dans notre vie. C'est un plaisir de pouvoir partager une aventure comme celle-ci avec ma famille mes proches et toutes les personnes qui me soutiennent», a poursuivi Miss Centre-Val de Loire, qui veut essayer «d'aller le plus loin possible» dans la compétition.

Celle qui succède ainsi à Jade Simon-Abadie, souhaite également profiter de sa notoriété pour «parler de [son] métier d'infirmière qui mérite d'être mieux reconnu», avait-elle affirmé auprès de nos confrères avant l’élection.

Dans une courte vidéo de présentation postée sur la page Facebook de Miss Centre-Val de Loire, la belle brune, qui se définit plus comme «réaliste», explique qu’elle «adore les desserts», et qu’elle aimerait avoir le pouvoir de voler pour se déplacer où elle veut.