Paris : quels sont les grands projets « verts » lancés par Anne Hidalgo ?

Plus de 8 mois après qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, a fait part de son ambition de planter 170.000 arbres dans la capitale, la végétalisation de la ville continue de faire parler d'elle à Paris. Ce mercredi 21 octobre, son adjoint Christophe Najdovski a dévoilé au Parisien les grands projets «verts» de la mandature.

«Le végétalisation doit gouverner les grandes décisions à Paris», s'est exprimé Christophe Najdovski, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la végétalisation, de l'espace public et des espaces verts, auprès du Parisien, assurant que les politiques publiques de la ville en termes d'aménagement urbain étaient désormais dictées par la possibilité, ou pas, de végétaliser.

Une véritable «révolution urbaine» selon l'adjoint, qui énumère ensuite l'ensemble des grands projets «verts» à venir pour ces six prochaines années. Parmi eux, la plantation de cinq «forêts urbaines», l'aménagement de nouveaux jardins, et l'extension de certains autres, mais aussi la piétonnisation de «rues Oasis» ou encore la création d'une «Rembla verte».

Cinq «forêts urbaines»

Lors de son premier mandat, Anne Hidalgo, avait annoncé la plantation de quatre «forêts urbaines», qui viendraient transformer et végétaliser quatre grands sites parisiens, situés derrière l'Opéra Garnier (9e), sur le parvis de l'Hôtel de Ville (4e), sur celui de la gare de Lyon (12e), ainsi que sur les berges de Seine sur la rive droite.

Plus d'un an après cette annonce, Christophe Najdovski revient avec un projet peaufiné, et dévoile – non pas les quatre mais – les cinq sites qui accueilleront autant de «forêts urbaines». Si les deux parvis de l'Hôtel de Ville (4e) et de la gare de Lyon (12e) font toujours partie des sites sélectionnés, les deux autres sites ont finalement été remplacés par trois nouveaux : la place de la Bourse (2e), la place de Catalogne (14e), et la rue Curial (19e).

Une trentaine de jardins créés ou étendus

En parallèle, «une trentaine de nouveaux jardins ou d'extensions de jardins» devraient être créés, précise Christophe Najdovski, avant de citer quelques uns d'entre eux : le jardin Paul Bourget dans le 13e, le jardin Debergue dans le 12e et le jardin Python Duvernois dans le 20e.

A noter également que le réaménagement intégral de trois grands parcs publics à Bercy-Charenton (12e), en lieu et place de l'Héliport de Paris (15e), ainsi que la Chapelle Charbon (18e) sont toujours d'actualité. Même chose pour l'immense projet de piétonnisation entre le Trocadéro (16e) et la tour Eiffel (7e).

Une centaine de «rues Oasis»

Inspiré de la proposition du candidat écologiste à la mairie de Paris lors des municipales, David Belliard, qui souhaitait piétonniser les abords des écoles parisiennes, ce projet prévoit la création de cent rues dites «Oasis». A l'instar des cours d'école «Oasis», réalisées à titre expérimental dans certaines écoles de la ville telles des ilôts de fraîcheur, ces rues «Oasis» ont été imaginées afin de «diminuer les effets de la canicule».

Transformées en rues végétalisées, ces futures «rues Oasis» seront pérennisées devant les établissements scolaires, mais aussi – comme le souligne Christophe Najdovski – «dans les secteurs carencés en végétal» et «dans les quartiers populaires, où les gens n'ont pas forcément les moyens de partir en vacances».

L'aménagement d'une «rambla verte»

Faisant pleinement référence à l'avenue emblématique de Barcelone, la «Rambla» parisienne se veut être, selon l'adjoint chargé de la végétalisation, «une grande promenade verte». Une fois aménagée, celle-ci longera le canal de l'Ourcq (19e), puis le canal Saint-Martin (10e), avant de rejoindre la Seine par le bassin de l'Arsenal (4e).

«Nous allons revoir l'aménagement de tous les boulevards qui relient la place Stalingrad jusqu'à la Bastille», résume Christophe Najdovski, qui envisage pour cela d'«ouvrir les jardins du boulevard Richard-Lenoir (XIe) à une promenade continue, mais aussi de verdir le canal Saint-Martin pour avoir une coulée verte et bleue».