«Fraternité Générale» revient pour célébrer tous ceux qui s'engagent

Une nouvelle campagne engagée. Né il y a maintenant cinq ans, après les attentats de novembre 2015, le mouvement Fraternité Générale, qui forme le souhait de construire une société plus solidaire, renouvelle cette année encore sa campagne de clips-portraits.

Intitulée à nouveau «Celles et ceux qui s'engagent», celle-ci sera diffusée à la télévision et sur les réseaux sociaux, du 1er au 14 novembre prochain.

Son principe consiste en une série de quatorze portraits de femmes et d'hommes qui tous, à travers des initiatives citoyennes, associatives, professionnelles ou personnelles, se sont emparés de la question de la fraternité.

Car cette notion, est la «grande oubliée de notre devise républicaine», selon la productrice Fabienne Servan-Schreiber à l'origine du projet. Et le concept, déjà mis à mal avec les attentats de Paris de 2015, l'est à nouveau en cette fin d'année marquée par la crise sanitaire et ses répercussions sociales.

Réhabiliter la fraternité

En rassemblant une palette d'initiatives concrètes dans un mouvement large, apolitique et national, Fraternité Générale veut donc montrer qu'il est à la portée de tous de faire bouger les lignes, en rejoignant des structures parfois très locales.

Cette année, la réalisation des clips connait enfin un coup de jeune puisqu'elle a été confiée à Nicolas Sene. Ce tout jeune réalisateur, né à Paris dans les années 1990 et originaire de Nanterre (Hauts-de-Seine), apporte en effet un regard neuf ainsi qu'une nouvelle fraîcheur.

Rendez-vous donc à partir du dimanche 1er novembre pour découvrir ces hommes et ces femmes engagés, mis en lumière sous son oeil.