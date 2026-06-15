Cocaïne concentrée à des niveaux record, cannabis «comestible»… Le nombre de drogues de synthèse explose en France

Le rapport sur les années 2024 et 2025 de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), récemment publié, est alarmant. Les résultats ont mis en lumière 40 nouveaux produits de synthèse en France, portés par de nouveaux cannabinoïdes de synthèse et des concentrations de cocaïne en circulation de plus en plus élevées.

Les drogues n’ont jamais été aussi diversifiées. Cette hausse inédite menace directement la santé publique française. Le rapport s’appuie sur les collectes d’échantillons afin de «repérer l’évolution de la composition des drogues» via le «système d'identification national des toxiques et des substances» (SINTES).

🆕Nouvelle publication de l'@OFDT , les dernières données du dispositif SINTES (Système d’identification national des toxiques et des substances) : Composition, teneur, effets indésirables… les tendances actuelles pour les drogues illicites consommées en France

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Ce document a révélé que «le nombre de ces collectes a augmenté de 31 % en un an, passant de 742 en 2024 à 1.086 en 2025». Cette hausse a été expliquée par la «diversification croissante des substances circulant sur le territoire». En effet, «40 nouveaux produits de synthèse (NPS) ont été identifiés entre 2024 et 2025, dont 26 en 2025».

«40 nouveaux produits de synthèse identifiés entre 2024 et 2025»

Si certaines drogues ont suivi des «tendances de fond», cela n’a pas été le cas du cannabis. Les formes de cette drogue se sont fortement diversifiées, surtout en 2025, selon les conclusions du rapport. Sur l’année 2024, le SINTES a réalisé 67 collectes, contre 109 en 2025. La raison : de nouveaux produits comestibles ont vu le jour, comme des bonbons, des gâteaux ou des liquides. Ces transformations en produits comestibles sont plus susceptibles de provoquer des intoxications liées aux doses de THC ingérées, ont alertés les scientifiques.

De même, les cannabinoïdes de synthèse ont été retrouvés davantage dans les e-liquides et «en tant qu’agents adultérants des produits vendus sous l’appellation CBD». En 2025, la hausse du nombre de collectes de cannabis s’est accompagnée, selon l’OFDT, «d’un nombre important de signalements sanitaires : 41 pour effets inattendus, 45 pour effets indésirables dont 21 graves».

La cocaïne de plus en plus concentrée

La cocaïne n’a pas suivi totalement la même dynamique que le cannabis. Cependant, elle inquiète tout autant les scientifiques. D’après les observations, les concentrations ont été «de plus en plus élevées», traduisant directement d'«une disponibilité toujours plus importante de produits avec de fortes teneurs et peu adultérés».

Les autres substances ont suivi l'évolution des années précédentes, même si les résultats ont pointé du doigt une forte augmentation des «tromperies» lors de la vente de cathinones. Le rapport a insisté sur l’émergence de la NEP, souvent vendue comme de la 2-MMC ou de la 3-MMC. Les arnaques augmentent fortement : «59 collectes concernées en 2025, contre 39 en 2024».

Les conclusions ont décrit un marché des drogues de plus en plus instable et risqué, en raison de produits toujours plus dosés, de l’apparition de nouvelles formes et de nouvelles molécules, ainsi que des tromperies à la vente.