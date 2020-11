Confinement : Peut-on créer un nombre illimité d'attestations de déplacement dans la même journée ?

Depuis la mise en place du nouveau confinement, qui est entré en vigueur le 30 octobre dernier pour une durée d’au moins quatre semaines, tous les Français doivent obligatoirement être munis d’une attestation de déplacement dérogatoire pour sortir de leur domicile. Mais combien d’attestations peut-on créer par jour ?

Il n’y a en réalité aucune limite, à condition que ce soit pour effectuer des trajets dits «essentiels». Sont notamment considérés comme tels les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, pour effectuer des achats de première nécessité, les convocations judiciaires ou encore les consultations et soins ne pouvant être assurés à distance.

En clair, il est possible de sortir de chez soi 2, 3, 4 ou même 5 fois dans la même journée si on a, à chaque fois, une bonne raison de le faire. On peut tout à fait créer une attestation le matin pour aller faire ses courses, en remplir une deuxième pour pratiquer une activité physique individuelle, dans la limite d'une heure quotidienne et à proximité de son lieu de résidence, puis une autre le soir pour sortir son animal de compagnie.

En sachant qu’en cas de contrôle, les forces de l’ordre n’ont aucun moyen de vérifier s’il s’agit de votre première ou de votre troisième sortie de la journée. Il n’existe en effet aucun programme intégré permettant de calculer le nombre quotidien d’attestations générées par personne, et ce, que l’on passe par l’application mobile Tous Anti-Covid, ou que l’on se rende directement sur le site du gouvernement.

Pour autant, ce n’est évidemment pas une raison pour en abuser, et aller se dégourdir les jambes 10 fois par jour, ces nouvelles mesures ayant été prises pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements afin d’endiguer la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 qui, pour rappel, a causé plus de 37.400 décès dans l’Hexagone, selon les derniers chiffres de Santé publique France publiés ce lundi 2 novembre.