La France a acheté 50 «super-congélateurs» pour stocker le vaccin Pfizer

Le candidat vaccin Pfizer-BioNtech doit être maintenu à -80°C. Raison pour laquelle le ministre de la santé, Olivier Véran, annoncé lors de la conférence de presse sur le confinement de ce jeudi 12 novembre, que la France avait acheté 50 «super-congélateurs» pour le stocker.

La France veut être prête en cas de validation du vaccin par l'Agence européenne du médicament. L'achat de matériel indispensable au stockage du fameux vaccin fait partie des éléments importants à prendre en compte.

«Il nécessite d'être conservé à -80 C°, ça ne court pas les rues»

«Nous nous préparons pour débuter le plus tôt possible une campagne vaccinale en remplissant deux conditions : que le vaccin soit efficace et soit sûr, a expliqué Olivier Véran. Quand je vous dis que nous nous préparons, c'est par exemple s'agissant du vaccin commercialisé par Pfizer et BioNtech -une start-up européenne-. Il nécessite d'être conservé à -80 C°, ça ne court pas les rues, nous avons déjà acheté 50 super-congélateurs qui permettent de stocker des produits de santé qui sont reliés à des alarmes, qui seront entreprosés dans des endroits sécurisés à partir desquels des équipes pourront se déployer pour ensuite alimenter tous ceux qui seront amenés à être vaccinés, c'est un chantier monumental le chantier de la vaccination.»

Le ministre de la santé a toutefois mis en garde sur le fait que le vaccin Pfizer n'était pas encore totalement prêt.

En France, l'Institut Pasteur travaille sur un vaccin et a conclu un accord avec le groupe pharmaceutique américain Merck, mais son vaccin ne devrait pas être prêt avant un an.