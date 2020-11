13-Novembre : selon 93% des Français, un attentat similaire pourrait à nouveau se produire

Alors que le pays commémore ce vendredi les 5 ans des attaques du 13-Novembre, un sondage exclusif, établi par l'institut Ifop pour CNEWS et Sud Radio, indique qu'une très large majorité de Français (93 %) estiment qu'un attentat similaire pourrait à nouveau se produire aujourd'hui.

Un score immensément élevé. Cette étude, menée entre mardi dernier et hier, auprès d'un échantillon de 1.007 personnes, représentatif de la population française, montre que cette crainte est d'ailleurs partagée par tous les sondés, quelle que soit leur proximité politique.

[Les Français et l’anniversaire des attentats du 13 novembre 2015 /Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio]

La possibilité d'attaques multiples, comme celles qui se sont produites le 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), doublées d'une prise d'otages comme celle du Bataclan, apparaît en effet comme une option très probable pour 95 % des sympathisants de La France Insoumise, 94 % de ceux du PS, et est même davantage élevée encore chez ceux qui se sentent proches des Républicains (97 %) ex-aequo avec ceux du Rassemblement national (97%).

Seuls les Français proches de la majorité LREM actuelle affichent un score relativement moindre, à 93 %.

Du point de vue de l'âge, ce sont les 65 ans et plus (97 %) qui pensent majoritairement qu'un tel attentat pourrait de nouveau arriver, comparé - toutes proportions gardées - aux 25-34 ans qui affichent le score le plus «faible», à 87 % (- 10 points).

En considérant le statut socio-économique de la personne interrogée, ce sont les dirigeants d'entreprise (96 %) qui sont le plus inquiets, comparativement aux salariés du secteur public (91 %).

Les ruraux plus inquiets que les Parisiens

A noter également que, géographiquement, personne ne s'estime à l'abri et, de façon surprenante, ce sont même les habitants des communes rurales (96 %) qui tablent le plus sur la réédition de telles attaques, affichant même huit points de plus que les habitants de l'agglomération parisienne (88 %).

Les attentats du 13 novembre 2015 avaient causé la mort de 130 personnes et fait plus de 350 blessés à Paris et à Saint-Denis, et sont, à ce jour, les attentats sont les plus meurtriers perpétrés en France depuis la Seconde Guerre mondiale.

Depuis 1986, année de la promulgation de la loi première loi moderne relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État, l'arsenal législatif n'a eu de cesse de se renforcer, souvent en réaction aux différentes attaques. Une trentaine de lois en la matière ont ainsi été édictées.

Dernièrement, après les attentats qui ont frappé la France ces dernières semaines et notamment la décapitation de Samuel Paty, plusieurs responsables politiques ont demandé une législation d'exception.

Le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, plaide notamment pour une «évaluation des personnes en fonction de leur dangerosité», et que celles-ci puissent être, le cas échéant, «placées dans ce qu'on appelle une rétention de sûreté».